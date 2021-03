Isa Pantoja asegura que apoya a su hermano en todo

23/01/2021 Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID



Este viernes nos encontramos con Isa Pantoja en pleno centro madrileño y lo cierto es que nos encantó ver la inocencia de una joven que está viviendo uno de los momentos más felices al lado de su pareja, Asraf Beno. Recordemos que quedan muy pocos meses para que ambos se den el 'Sí, quiero' como siempre habían soñado y una boda requiere de una felicidad plena.



Hablamos con ella en medio de una situación un tanto graciosa porque, después de cenar en un restaurante de Madrid, la colaboradora de televisión se desorientaba junto a Asraf Beno y a su representante, Sonia, que atendió a la prensa como si fuera un personaje público más y no pudo evitar reírse de la situación que estaban viviendo al no encontrar el parking donde habían dejado el coche.



Eso sí, Isa Pantoja nos confesó que iba a apoyar a su hermano en todo lo que decida y también en su tratamiento contra las adicciones que empieza ahora el día 15 de marzo de la mano de Sofía Cristo.



Una situación surrealista y graciosa que nos ha regalado Isa Pantoja, que ha tratado a la prensa con respeto, pero sobre todo con simpatía... de lo que sí que no ha querido hablar es del conflicto que está servido entre su hermano y su madre, ya que tal y como nos ha dicho ella está muy feliz por su boda y si piensa en eso retrocede para atrás: "Estoy tan contenta y feliz hablando de mi boda que escucho tus cosas y me trasladan a la realidad, quiero seguir así hasta que entre en casa".