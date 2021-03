Gasol sigue de baja por coronavirus pero los Lakers remontan a los Pacers

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 12 mar (EFE).- Marc Gasol, que entró en el protocolo por el coronavirus antes del parón por el All-Star, continúa de baja en unos Los Angeles Lakers que, pese a sus múltiples ausencias, se llevaron hoy la victoria ante los Indiana Pacers (105-100) tras ir por detrás durante todo el partido.

Gasol se perdió los dos últimos encuentros en los Lakers (dos derrotas consecutivas) antes del descanso por el ecuador de la temporada y hoy volvió a figurar como ausencia en el conjunto de púrpura y oro.

"Respecto a Marc Gasol y Kostas Antetokounmpo no tengo novedades más allá de que siguen en el protocolo", dijo Frank Vogel a los medios de comunicación antes del encuentro ante los Pacers en el Staples Center de la ciudad californiana.

Vogel también contó que no hay una fecha prevista por el momento para la vuelta del español.

Gasol, que se incorporó a los Lakers esta temporada, ha sido el pívot titular de los angelinos en su intento por repetir el anillo de la NBA que lograron en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.).

El pívot promedia 4,8 puntos (40,3 % en tiros de campo, 36,5 % en triples), 4,1 rebotes, 2 asistencias y 1,3 tapones en 20 minutos por partido.

Aunque se trata de sus peores números en su trayectoria en la NBA, el técnico Frank Vogel ha respaldado una y otra vez a Gasol asegurando que con su fichaje no buscaban puntos en ataque sino inteligencia en la distribución de la ofensiva, capacidad de pase desde el poste, y veteranía y solidez en defensa.

Los Lakers no solo han sufrido la baja del Gasol en las últimas semanas sino que tampoco han podido contar con el lesionado Anthony Davis, que es su gran referencia en el juego interior.

UNA VICTORIA PESE A TODO

A los angelinos no le faltaban los problemas y hoy se les sumó uno más, ya que Alex Caruso, una pieza clave para dar nuevas energías desde el banquillo, tuvo que retirarse del partido por un golpe en la cabeza.

Pese a todo ello, los Lakers sacaron adelante hoy una victoria de mucho mérito frente a unos Pacers que dominaron el duelo durante la mayor parte de la noche.

Solo en el último cuarto, cuando quedaban unos seis minutos para terminar el partido, los Lakers lograron darle la vuelta el marcador ante unos Pacers que disfrutaron de un Malcolm Brogdon sensacional (29 puntos en total, 18 de ellos solo en el primer cuarto).

LeBron James logró 18 puntos y 10 asistencias, pero el máximo responsable de la remontada de los Lakers fue un inspirado Kyle Kuzma con 24 puntos y 13 rebotes.

El triunfo de los locales se fraguó en la defensa y en esa parcela el héroe inesperado fue Kentavious Caldwell-Pope, que a falta de 8 segundos robó un balón crucial cuando los Pacers atacaban para igualar el partido con un tiro de tres.

Los Lakers ahora se quedan con 25 victorias y 13 derrotas, que es el tercer mejor balance de la Conferencia Oeste, mientras que los Pacers siguen fuera de los puestos de playoff en el Este con 16 partidos ganados y 20 perdidos.