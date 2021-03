Fútbol/Primera.- (Previa) El derbi andaluz pone la 'Champions' en juego

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Sevilla FC tratará de olvidar su eliminación europea y corregir su rumbo en LaLiga Santander en el derbi del Ramón Sánchez-Pizjuán ante un crecido Real Betis, en una vigésima séptima jornada en la que la Real Sociedad buscará acercarse al tren de la 'Champions' en el Nuevo Los Cármenes.



Después de despedirse de la 'Champions' a pesar de su gran partido ante el Borussia Dortmund (2-2), los de Julen Lopetegui tienen ya su mirada solo enfocada en la competición doméstica y en refrendar su plaza de Liga de Campeones para la próxima campaña.



Cuartos con 48 puntos, los tropiezos ligueros ante el FC Barcelona (0-2) y el Elche (2-1) han permitido que sus rivales se acercasen; ahora, atesoran tres de ventaja sobre la Real (45) y seis sobre su rival de este domingo (42), ambos con un partido más.



Por eso, el Betis intentará en el recinto nervionense (21.00 horas) ampararse en su buen momento de forma, con cuatro victorias consecutivas -Villarreal (1-2), Getafe (1-0), Cádiz (0-1) y Alavés (3-2)-, para tratar de presionar a los sevillistas, ante los que perdonaron en la primera vuelta; Canales, de penalti, consiguió neutralizar el tanto inaugural de Suso, pero Fekir desaprovechó, también desde los once metros, la oportunidad de poner el 2-1 (1-1).



Koundé, Suso y Diego Carlos llegarán a tiempo a la cita, con Aleix Vidal como única ausencia en el bando local. Manuel Pellegrini, por su parte, no podrá contar con Víctor Camarasa, Marc Bartra ni Dani Martín, y se agarra al gran estado de forma de Borja Iglesias, cuyos goles han dado seis puntos a su equipo en las últimas jornadas.



EL GRANADA APARCA EUROPA ANTE LA REAL



En el Nuevo Los Cármenes (16.15 horas), el Granada tratará de aparcar la euforia europea, donde encarrilaron su eliminatoria ante el Molde (2-0), para enderezar su trayectoria liguera en busca de auparse a la zona noble. Lejos de sus prestaciones en el Viejo Continente, los de Diego Martínez solo han ganado uno de sus últimos ocho partidos de LaLiga Santander, lo que les sitúa décimos con 33 unidades, a nueve de la sexta plaza. Son, además, el conjunto más goleado de la categoría (44).



Frente a ellos se toparán con una Real Sociedad que no cae en Liga desde el 9 de enero, con tres empates y cuatro victorias, la última de ellas el pasado domingo ante el Levante (1-0), desde entonces. Los de Imanol Alguacil, que siguen mirando a la 'Champions', no han encajado en tres de las cuatro últimas jornadas y son el cuarto conjunto más goleador (43) y el tercero que menos tantos recibe (21).



Con Monreal como duda, los donostiarras deberán lidiar con las bajas de Zaldua, Elustondo, Moyà y Sangalli, mientras que el equipo nazarí acudirá a la cita sin Darwin Machís, Milla, Luis Suárez, Neva, Soro y Neyder Lozano y pendiente de Montoro.



Por su parte, el Eibar busca en Ipurua (18.30 horas) abandonar las posiciones de descenso ante un Villarreal que aspira a seguir ascendiendo desde la séptima plaza. Los de Unai Emery siguen de dulce en Europa, donde se adelantaron en su eliminatoria ante el Dinamo Kiev (0-2), pero en LaLiga no vencen desde el 8 de enero ante el Celta, hace ya nueve fechas.



Todavía peor, de nueve jornadas sin ganar, es la racha de los de José Luis Mendilibar (22), que ahora ocupan la antepenúltima posición a dos unidades de la zona de permanencia. El conjunto armero espera sacar provecho del cansancio de los castellonenses tras su viaje a Ucrania.



Pedro Bigas y Rober Correa se perderán el choque por el equipo local; Albiol no estará por sanción en el 'Submarino Amarillo', como tampoco los lesionados Pau Torres e Iborra, y deberá despejarse el estado actual de Coquelin, Rubén Peña y Fernando Niño.



En el partido matinal en Balaídos (14.00 horas), el Celta (33) quiere seguir dando pasos adelante y puntuar por tercer encuentro seguido, después de llevarse un loco partido ante el Huesca (3-4) la pasada semana. Con Iván Villar bajo palos por las lesiones de Rubén Blanco y Sergio Álvarez, los del 'Chacho' Coudet tampoco podrán contar con Hugo Mallo ni Emre Mor.



Ante sí tendrá a un Athletic Club que piensa ya en sus dos finales coperas, aunque antes le esperan un par de partidos de Liga. Si no consiguen plaza europea con una victoria en la final ante el Barça, los de Marcelino García Toral deberán luchar por la séptima plaza, ahora a cuatro puntos de sus 33, si quieren aspirar a estar el próximo año en competiciones continentales.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Celta - Athletic Club. Jaime Latre (C.Aragonés) 14.00.



Granada - Real Sociedad. González Fuertes (C.Asturiano) 16.15.



Eibar - Villarreal. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30.



Sevilla - Betis. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.