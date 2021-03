Fútbol/Primera.- (Crónica) Osasuna y Valladolid siguen igual y el Alavés se hipoteca

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Club Atlético Osasuna y Real Valladolid empataron sin goles este sábado en un duelo con dominio alterno que mantiene a ambos conjuntos en la misma situación, fuera del descenso pero muy cerca de la zona más peligrosa de la tabla, mientras que el Alavés se complicó sobremanera al dejar escapar la oportunidad de vencer en casa al Cádiz (1-1) en partidos de la jornada 27 en la Liga Santander.



En el Sadar, el cuadro rojillo intentó alejarse aun más de la zona baja y ampliar su renta de seis puntos, pero no pudo con un Valladolid que hizo más méritos en la segunda mitad e incluso estuvo cerca de salir victorioso. Orellana, por partida doble, y Óscar Plano probaron suerte en el segundo envite. Joaquín también a los pocos minutos de la finalización.



Antes, en la primera mitad el cuadro navarro vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego posicional de Budimir, una acción que no dio pie a la duda en la repetición. Incluso el ex del Mallorca rozó el cuero estando deshabilitado por su condición de jugador más adelantado.



El partido acabó con el cuadro pucelano sobre la meta osasunista, pero el 0-0 no se movió del marcador. El punto deja a los pamplonicas en la decimotercera posición -con tranquilidad- mientras que el Valladolid seguirá decimoséptimo, con tres unidades de margen sobre el descenso tras el pinchazo 'in extremis' del Elche ante el Real Madrid.



EL ALAVÉS NO MEJORA



Por su parte, el Deportivo Alavés sigue metido en problemas después de empatar con el Cádiz (1-1) en un partido que dominó hasta el minuto 84. El conjunto de Abelardo se adelantó pasada la media hora con un penalti transformado por Joselu y no tuvo problemas para contener la ventaja. Sin embargo, el tramo final del choque le deparó un trago amargo.



El capitán Manu García terminó condenando a los suyos tras una expulsión, por doble amarilla, cuya segunda falta terminó en pena máxima para los andaluces. Álex Fernández, como ya hiciera en el Nou Campo, agarró el cuero y estableció el empate definitivo. El punto deja al Cádiz en la decimotercera posición, mientras que los babazoirros seguirán en puestos de descenso.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 27.



-Sábado 13.



Alavés - Cádiz 1-1.



Real Madrid - Elche 2-1.



Osasuna - Valladolid 0-0.



Getafe - At.Madrid 21.00.



-Domingo 14.



Celta - Athletic Club 14.00.



Granada - R.Sociedad 16.15.



Eibar - Villarreal 18.30.



Sevilla - Betis 21.00.



-Lunes 15.



FC Barcelona - Huesca 21.00.



-Viernes 12.



Levante - Valencia 1-0.