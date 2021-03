Fútbol.- Zidane: "Nos parece que hay algo, el árbitro decide otra cosa"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso dar mucha importancia al dibujo ni a jugar con tres centrales ante el Elche, ya que se trata de adaptarse para sacar la victoria como hicieron (2-1) este sábado, al tiempo que reconoció que hubo una acción polémica en la que vieron penalti sobre Sergio Ramos.



"Era una opción, jugamos de esta manera ya dos o tres veces, queríamos un poco más de profundidad con nuestros carrileros. Era la opción de hoy", dijo en rueda de prensa, sobre el sistema contra el cuadro ilicitano, rival que plantó cara hasta que en el minuto 92 Benzema dio la victoria a los blancos.



El preparador francés fue preguntado por la ausencia de penaltis a favor del Madrid desde octubre, por una pena máxima que reclamaron. "Ahí no me voy a meter, el árbitro hace su trabajo y nosotros intentamos hacer le nuestro. Vi la jugada, a nosotros nos parece que hay algo, el árbitro ha decidido otra cosa", afirmó.



"Al final ganamos, el dibujo siempre hay algo positivo, hemos tenido dos o tres ocasiones antes de encajar el gol, pero no metemos el gol. Hacemos lo que el partido te exige, el sistema no importa tanto. Era importante sumar tres puntos y seguir en la pelea", añadió, destacando la dificultad que planteó el Elche.



"El Elche es un equipo que defiende muy bien, que se ha metido atrás, son fuertes, nos ha costado un poco, con todos los equipos que se cierran atrás siempre cuesta. Nosotros debemos encontrar la solución y al final encontramos el hueco con paciencia y con ritmo", terminó.