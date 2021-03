Fútbol.- Simeone: "Real Madrid y Barcelona no van a perder ningún partido"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció que no estuvieron bien en la primera parte ante el Getafe y en la segunda no fueron "contundentes" para evitar el 0-0, con lo que tendrán que manejar la ansiedad de ver a "dos monstruos detrás" como Real Madrid y Barcelona en busca del liderato.



"El primer tiempo fue muy parejo, no fue bueno, y en el segundo tuvimos ocasiones, fue mejorando el equipo, no fuimos contundentes y nos llevó a un 0-0. La Liga es compleja para todos. Me quedo con que el equipo está jugando bien, tenemos que tener calma. Tenemos dos extraordinarios equipos que no van a perder ningún partido de aquí al final, que son Real Madrid y Barcelona", dijo.



El preparador rojiblanco compareció en rueda de prensa este sábado después de que su equipo se dejara dos puntos en otro partido que no fue fácil. "Tenemos que ir partido a partido, que el ansia no aparezca", apuntó, pensando ya en otro desafío ante el Chelsea.



"Venimos casi toda la temporada estando primeros. El Barcelona decían que estaba mal y pudo dar la vuelta al resultado en París. Tienen nuevo presidente. El Madrid siempre logra sacar los partidos adelante. Nosotros intentamos seguir nuestro camino, queda un montón, tenemos dos monstruos detrás que tienen la ilusión de llegar donde estamos nosotros", terminó.