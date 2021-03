Fútbol.- Benzema: "Un gol bonito que vale tres puntos, más feliz que nunca"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El delantero del Real Madrid Karim Benzema reconoció que el partido contra el Elche este sábado "no fue fácil", ya que los equipos que van al Di Stéfano "se meten atrás y es difícil", por lo que se mostró "más feliz que nunca" por hacer los dos goles que dieron la victoria a su equipo (2-1).



"Es el trabajo de todo el equipo, no fue un partido fácil, contra un equipo bien organizado atrás, los equipos que vienen aquí se meten atrás y es difícil. Ganamos tres puntos muy importantes para nosotros", dijo en declaraciones a Movistar Plus, después de salvar la victoria en el descuento.



"Es un gol bonito que vale tres puntos, más feliz que nunca", dijo sobre su gran segundo gol. El ariete galo dejó claro que luchan por el título aunque a veces no salgan los partidos como esperan. "Cada vez que entramos en el campos sabemos que es la Liga, que tenemos que dar más para llegar a la primera plaza", afirmó.



"Los equipos son fuertes, se meten atrás, el primer tiempo fue raro, poco movimiento. Cuando los jugadores que entran aportan mucho es lo importante", añadió, satisfecho con la reacción del equipo en la segunda parte para mantener la pelea por LaLiga Santander.