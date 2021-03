Fútbol.- Beckenbauer: "Matthäus está capacitado para dirigir a la selección alemana"

BERLÍN, 13 (dpa/EP)



El exfutbolista y exentrenador alemán Franz Beckenbauer opinó que Lothar Matthäus tiene las aptitudes para dirigir la selección alemana de fútbol tras la marcha de Joachim Löw.



"Definitivamente, creo que Lothar está capacitado para la tarea. Tiene experiencia en todo el mundo y se ha desarrollado mucho", dijo Beckenbauer en una entrevista que difunde este sábado el diario 'Bild'.



El 'Kaiser' dirigió la selección alemana capitaneada por Matthäus que se proclamó campeona en el Mundial de Italia en 1990. El exfutbolista sostuvo que tanto Matthäus como el entrenador del Bayern, Hansi Flick, son muy buenos candidatos; dijo que Flick encajaría en el proyecto porque conoce a la perfección la Federación Alemana de Fútbol (DFB) al haber sido durante años asistente de Löw. "Pero no estoy seguro de que el Bayern quiera dejarlo marchar", dijo.



Por otra parte, Beckenbauer no se mostró preocupado por el hecho de que Löw pueda convertirse en un "pato cojo" tras anunciar su dimisión. "Jogi Löw tiene mucha autoridad. No veo ningún problema en ello", manifestó.



Con un entrenador de club, dijo, una separación temprana podría ser un problema si se formaran camarillas dentro del equipo. "Pero con la selección nacional es completamente diferente", indicó.



Löw anunció esta semana que dejará el cargo de seleccionador después de la Eurocopa de este verano. El técnico sucedió a Jürgen Klinsmann en 2006 tras el Mundial en suelo alemán.