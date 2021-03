El Dortmund gana, Haaland no marca (2-0)

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- No había dispuesto apenas de ocasiones Erling Haaland, sin gol este sábado; no tenía el Borussia Dortmund la claridad de otras citas y ni siquiera sentía cerca el triunfo contra el Hertha Berlín hasta que se encontró un fallo del portero Rune Jarstein para desatar su triunfo, abierto por Julian Brandt y completado por el juvenil de 16 años Youssoufa Moukoko (2-0).

En el minuto 54, Julian Brandt conectó un tiro desde fuera del área. Era potente, pero iba centrado, sin ningún apuro aparente, a las manos del guardameta, pero el tremendo error de Rune Jarstein, clave antes y después con dos buenas paradas, lo transformó en el gol y en la victoria del Dortmund, hoy sin rol decisivo de Haaland.

Goleador 31 veces en 30 partidos oficiales esta campaña, el fenomenal delantero noruego se quedó sin marcar por duodécimo duelo en este curso, aunque su equipo venció para insistir en las plazas de la Liga de Campeones, de las que está a un punto con un partido más que el Eintracht Fráncfort, que visita este domingo al Leipzig.

El Hertha Berlín terminó el partido en inferioridad por la tarjeta roja por una entrada por detrás de Darida a Marco Reus en el minuto 80. El atacante del Dortmund fue reemplazado instantes después. En su lugar entró Youssoufa Moukoko, de 16 años, para marcar el 2-0 en seis minutos.

Su rival prosigue con su caída. Nada más ha ganado uno de sus últimos once choque en la Bundesliga, mientras está ya al borde de la plaza de promoción de descenso, igualado con el Mainz.