El candidato de extrema derecha en Perú sube al segundo lugar en una encuesta

El candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga (c). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 13 mar (EFE).- El candidato presidencial peruano de extrema derecha Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, subió al segundo lugar en una encuesta de intención de voto para los comicios del 11 de abril, detrás del excongresista Yohny Lescano, que sigue siendo el favorito.

López Aliaga tiene 9,5 % de intención de voto de acuerdo al sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado este sábado por el diario La República, dos puntos más que hace una semana según otra encuesta de la empresa Datum.

El voto al empresario y exconcejal de Lima ha crecido principalmente en los sectores socioeconómicos más altos (17,8 %), en Lima metropolitana (13,4 %) y entre el voto masculino (11 %).

El postulante, de 60 años y laico del grupo católico Opus Dei, ha tenido una intensa presencia en medios de comunicación, a raíz de sus controversiales opiniones en contra del actual gobernante, Francisco Sagasti, así como del aborto y del enfoque de género.

EL PRIMERO VIENE DEL SUR

Por su parte, el candidato de centroizquierda Yonhy Lescano se mantiene primero en las encuestas, con 13,9 % en la de IEP, favorecido por el arrastre que lleva en el sur del país (19,3 %), en los mayores de 40 años (16,3 %), y en el voto de los sectores socioeconómicos altos y medios (16 %).

El exlegislador del partido Acción Popular tiene además las preferencias de las zonas urbanas del país (14,7 %) donde se concentra el voto, seguido por el oriente y el centro del territorio (13 %).

En el tercer lugar de la encuesta aparece la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y en el cuarto la postulante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, prácticamente empatadas con 7,2 % y 7 %.

KEIKO FUJIMORI, CON PEDIDO DE 30 AÑOS DE CÁRCEL

Fujimori, en su tercera candidatura presidencial, afronta en paralelo una denuncia fiscal por lavado de activos y organización criminal a raíz de los irregulares aportes de empresas, como Odebrecht, a sus campañas previas, por la que piden 30 años de prisión en su contra.

Las preferencias por Fujimori siguen estando en Lima (8,7 %) y entre los sectores socioeconómicos más bajos (7,8 %), mientras que los electores de la izquierdista Mendoza están también entre los sectores de menores ingresos (8,9 %) y en las zonas rurales del país (8,6 %), especialmente en el sur (10,4 %).

Otros candidatos que siguen en carrera son el exalcalde George Forsyth (6,8 %), el economista Hernando de Soto (5,7 %), el legislador Daniel Urresti (4,5 %), el profesor Pedro Castillo (3,5 %), el empresario César Acuña (3,4 %), el expresidente Ollanta Humala (2,5 %) y el exfuncionario Julio Guzmán (2,3 %), entre otros.

CASI 30 % SIN INTERÉS EN ELECCIÓN

El sondeo de IEP ratifica que 16,6 % del electorado no quiere votar por ningún candidato, 11,4 % está indeciso, 2,2 % votará viciado y un 0,4 % no acudirá a los centros de votación.

La jefa de Estudios de Opinión del IEP, Patricia Zárate, declaró que lo que se observa es "el ascenso de una figura pública que opta por el mensaje fácil, estentóreo, que, dada la fragmentación existente, tiene posibilidades de pasar a una segunda vuelta, por ahora con cerca del 10% de intención de voto".

"A un mes de la primera vuelta, menos de una cuarta parte de los electores parece que va definiendo quiénes disputarán la presidencia en junio", agregó Zárate a La República.

En su opinión, "el voto más ideológico o programático, quizá el más leal, está en el núcleo de algunos simpatizantes acciopopulistas, del fujimorismo y de la izquierda. Sin embargo, eso parece no ser suficiente para ubicarlos en la segunda vuelta, salvo a Acción Popular", indicó.

La encuesta de IEP se realizó mediante llamadas telefónicas a una muestra de 1.221 personas a nivel nacional, entre el 8 y 11 de marzo, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.