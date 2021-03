David Bustamante pasa de las declaraciones de su exasesor y no le contesta

02/10/2020 DAVID BUSTAMANTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



David Bustamante vuelve a estar en un momento complicado de su vida y no precisamente por la muerte de su amigo y compañero de 'Operación Triunfo' Alex Casademunt, sino por la batalla judicial que tiene contra su exasesor. La información salió a la luz hace varias semanas y ahora es el momento de que desmienta todo lo que se ha dicho de él en los programas de televisión.



Francisco Manjón ha hablado para el programa 'Sálvame Diario' y en sus declaraciones advierte al cantante de que tenga cuidado porque va a contar públicamente todo lo que hasta ahora se desconoce del artista. Unas duras declaraciones que dejan entrever una vida que desconocíamos y que podría dar un giro radical de la versión que hay servida mediáticamente.



Hemos hablado con David y lo cierto es que, como siempre, no ha querido mojarse ni decirnos qué le parecen las últimas declaraciones de su exasesor en televisión... parece que ahora tiene cosas más importantes de las que preocuparse y por el momento no quiere hacer ninguna declaración al respecto: "Gracias, buen día, hasta luego".



Lo cierto es que no nos llama la atención la actitud del cantante, pero no entendemos por qué no desmiente todo lo que Francisco ha dicho de él en televisión... de hecho, aseguró que iba a contar públicamente cómo era la relación de David con Paula Echevarría, asegurando que llevaba rota mucho tiempo antes de hacer público el divorcio.