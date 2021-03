Coronavirus.- México recibe un millón de dosis de la vacuna china contra el coronavirus de Sinovac

13/03/2021 Cargamento de la vacuna contra el coronavirus Coronavac china a su llegada a México POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Este sábado ha llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un cargamento de vacunas con un millón de dosis de Coronavac, de la farmacéutica china Sinovac.



El avión procedente de Pekín ha aterrizado en la mañana del sábado y con estas dosis México suma ya dos millones de dosis de Coronavac recibidas, ha destacado el Gobierno mexicano.



La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado Peralta, ha destacado que el envío es resultado de la cooperación con China y "muestra del fortalecimiento de los lazos de hermandad".



"En esta nueva etapa, el COVID-19 no tendrá espacio, vamos a tener vacunas para que los mexicanos podamos protegernos de esta pandemia tan severa", ha subrayado.



México es el 13º país del mundo en número de contagios, el 97º en contagios 'per capita' y el 17º en muertes 'per capita'. Hasta ahora acumula 2.157.771 casos confirmados y 193.851 muertes, aunque la curva epidemiológica está en clara tendencia descendente tras el pico de enero con más de 20.000 contagios diarios.