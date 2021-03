Coronavirus.- Colombia registra su primer fallecido por la variante brasileña del coronavirus

14/03/2021 Adulto mayor vacunado en Bogotá POLITICA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Colombia supera los 61.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia de coronavirus



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Instituto Nacional de Salud de Colombia ha confirmado este sábado que la variante brasileña de la COVID-19 está presente en el país sudamericano y que por esta ha fallecido "un adulto mayor en Bogotá con múltiples comorbilidades y sin antecedente de viaje".



Asimismo, la institución sanitaria ha querido aclarar que "hasta no terminar la investigación epidemiológica" de este caso "no es posible concluir o descartar que se trate de un caso relacionado con importación".



Frente a esta noticia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha mencionado la gravedad de este caso. "Lo había advertido desde enero, la gravedad de este caso en particular, una persona de 84 años, es que no es de una persona que viniera del Amazonas o de esa zona, era un residente de Bogotá, lo que indica qué hay circulación independiente de cualquier persona que hubiera llegado desde el Amazonas", ha recogido Radio Caracol.



Por otro lado, el Ministerio de Salud de Colombia ha registrado este sábado 4.465 nuevos casos y 96 fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos acmulados asciende a 2.299.082 casos y el de fallecidos a 61.046.