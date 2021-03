Chile suma casi 6.000 casos y Santiago cumple su primer sábado en cuarenta

Un grupo de personas se prepara para entrar a un centro de vacunación masivo localizado en la comuna de La Florida en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 13 mar (EFE).- La segunda ola de la pandemia sigue agravándose en Chile, que registró este sábado 5.928 casos nuevos y 123 fallecidos, mientras la capital inicia su primer fin de semana de confinamiento para tratar de frenar los contagios producidos tras las vacaciones de verano.

Es el tercer día consecutivo que se superan los 5.000 nuevos casos, unas cifras que no se veían desde junio del año pasado, cuando el país atravesaba una situación crítica, con la red sanitaria al borde del colapso y la mayoría de la población en cuarentena total.

"Estamos viviendo el mismo fenómeno que en otros países y, pese a la vacunación, la pandemia se mantiene activa e insistimos en el uso correcto de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos", indicó en rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris.

El balance total desde el inicio de la pandemia hace un año se sitúa así en 885.379 infectados y 21.574 decesos, al tiempo que el número de casos activos llegó a máximos en meses, con 32.705 personas que pueden contagiar el virus.

La virulencia de la segunda ola obligó a las autoridades a anunciar nuevas cuarentenas totales en grandes ciudades, como Concepción, Valparaíso o La Serena, y el confinamiento durante los fines de semana en la Región Metropolitana, a la que pertenece la capital y donde viven 7 de los 19 millones de habitantes del país.

Este fin de semana, por tanto, estará confinada el 90 % de la población de Chile, que en las últimas 24 horas registró una tasa nacional de positividad -el número de contagios de covid-19 detectados por cada 100 test PCR realizados- del 8,3 %.

Para frenar la pandemia también se adelantó una hora el toque de queda para todo el mes de marzo, que comenzará a las 22:00 horas, siendo aún más rígido para los restaurantes y el comercio detallista, que deben cerrar su atención al público entre semana a las 20:00 horas.

"No hemos pensando en ningún momento en pasar a todo Santiago a cuarentena, pero tampoco podemos decir que eso no va a ser evaluado", reconoció Paris.

Pese a los malos datos, Chile sigue avanzando en su exitoso proceso de vacunación y durante la próxima semana se espera que 5 millones de personas hayan recibido al menos una dosis de la vacuna.

"La inmunidad de rebaño no va a ocurrir antes del 30 de junio", recordó el ministro, quien agregó que Chile es el país que más rápido vacuna del mundo, con 1,4 dosis diarias por cada 100 habitantes, según el registro One World Data de la Universidad de Oxford.

La negociación anticipada con un amplio abanico de laboratorios y la extensa red de atención primaria instalada en Chile explican el exitoso proceso de vacunación.