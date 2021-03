Chad.- La oposición chadiana lanza una plataforma conjunta contra la comparecencia a las elecciones del presidente Déby

30/03/2020 El presidente de Chad, Idriss Déby POLITICA AFRICA CHAD INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CHAD



Anuncian una gran manifestación nacional para este sábado que ya ha sido prohibida por las autoridades del país



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Los principales partidos de oposición de Chad, así como organizaciones de la sociedad civil y juveniles han anunciado la creación de una nueva plataforma para exigir este sábado en una gran manifestación nacional que el presidente del país, Idriss Déby, se abstenga de participar en las próximas elecciones del 11 de abril.



La manifestación, que ya ha sido desautorizada por el Gobierno chadiano, pretende recorrer las calles de las principales ciudades del país bajo el lema "Wakit Tam" ("Ha llegado el momento"), después de meses de preparativos, y coincidiendo con la apertura de los actos de campaña de Déby en la capital, Yamena, según han asegurado los líderes de la plataforma en rueda de prensa recogida por Radio Francia Internacional.



Déby anunció a principios de febrero que se presentaría a un sexto mandato en el país, que gobierna desde 1990, en medio de protestas en Yamena para pedir su salida del poder. El presidente llegó al poder por las armas con el apoyo de Francia tras derrocar al dictador Hissène Habré, y fue elegido presidente en los primeros comicios pluralistas en 1996.



Desde entonces, siempre ha sido elegido en la primera vuelta, a pesar de haber sido acusado en numerosas ocasiones por la oposición de perpetrar fraude electoral. El presidente es considerado como un actor instrumental en el tablero político africano, aliado crucial en la lucha contra los yihadistas en el Sahel.



"Esto tiene que terminar", ha declarado el secretario general de la Convención de Chad sobre Derechos Humanos, Mahamat Nur Ahmed Ibedou. "Por eso nos hemos unido, por eso hemos juntado nuestras fuerzas. No solo aglutinamos a jóvenes, sindicatos y asociaciones por la defensa de los derechos humanos. No, también hay partidos políticos, líderes de opinión y religiosos para acabar con el sistema del señor Déby", ha indicado.



"No tenemos otra posibilidad que hacer manifestaciones, marchas pacíficas, sentadas ... Todas las acciones pacíficas para que Deby se abstenga de intentar este sexto mandato, que no va a aportar nada nuevo", ha añadido por su parte el presidente de la asociación de sindicatos de Chad, Michel Barka.



En previsión, el Ministerio de Seguridad Pública e Inmigración, ya ha anunciado que no permitirá "la organización de una marcha de este tipo que no haya sido objeto de un proceso de autorización previa", indica un decreto oficial recogido por el portal de noticias Tchadinfo.



El ministro, Suleimán Abakar Adam, ha pedido así al Director General de la Policía Nacional, al Director General de la Gendarmería Nacional, al Comandante de la Guardia Nacional y Nómada de Chad y a los gobernadores de las provincias que apliquen esta orden para "garantizar la protección de las personas y los bienes".