Carlos Sainz: "Todos queremos ver a Ferrari arriba pero hay que ser paciente". EFE/EPA/XPB Images FIA

Redacción deportes, 14 mar (EFE).- El español Carlos Sainz, que esta temporada competirá en Fórmula Uno pilotando un Ferrari, aseguró que "todos" -prensa y aficionados- "quieren ver" a la escuadra italiana "arriba para volver dónde estaba hace años", aunque admitió que "hay que ser paciente porque esto no se consigue de un día para otro".

Carlos Sainz se encuentra en Baréin probando su nuevo coche, el SF21, en las jornadas de entrenamientos de pretemporada que los equipos de Fórmula Uno están llevando a cabo en el circuito de Sakhir.

"La expectación y la cantidad de gente que hay alrededor de Ferrari me parece increíble, es algo muy especial", dijo Carlos Sainz, en una conferencia de prensa virtual, en la que reconoció que tras "unos pocos entrenamientos es pronto para tomar conclusiones".

"Tenemos más potencia que el año pasado y estoy bastante seguro con el coche, pero no creo que vayamos a ser lo más rápidos en meta", confesó.

Carlos Sainz, que dijo estar "centrado" en sí mismo para "adaptarse e ir más cómodo", apuntó que este año "los coches van a ser más lentos aunque tendrán otras características".

"Inseguridad no tengo, quizá falta de experiencia. Con un coche así son tantas cosas nuevas a aprender que es casi imposible saber que lo vas a poner al cien por cien pronto. No es inseguridad, es ser realista y hay que ser cauto. Tengo que ir teniendo experiencias para ir aprendiendo e ir consiguiendo cosas diferentes", señaló.

"Después de estar en cuatro equipos (Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari) me he dado cuenta de que en la Fórmula Uno cada coche es un mundo", declaró Sainz, que dijo estar "contento con lo visto en cuanto a lo que se esperaba del coche".

Sobre el resto de equipos, que también están realizando entrenamientos de pretemporada estos días en Baréin, Sainz fue prudente al emitir su opinión.

"No me creo nada ni de Mercedes ni de lo que veo, todavía es muy pronto, porque no hemos tenido tiempo para ver bien como están los equipos. En mi caso estoy concentrado y no me da tiempo a asimilar que estoy haciendo un test con Ferrari", subrayó.

Para esta temporada, tras el confinamiento vivido el pasado año debido a la pandemia de la COVID-19, Carlos Sainz desveló que ha ganado "bastante peso de músculo" y realizó un "cambio en la preparación física".

"He hecho un cambio en la dieta y la musculación me ha ayudado. Me siento contento a nivel personal y a nivel mental y la dieta me está ayudando", opinó el piloto español, que también dijo estar sorprendido por algunas cuestiones de otros equipos.

"Veo cosas positivas. Red Bull tiene buena pinta y McLaren va a estar ahí y va a dar un paso adelante seguro", opinó.

Por último, Carlos Sainz dijo que a su llegada a Ferrari se ha encontrado un equipo "con ganas de recuperarse, con orgullo y con responsabilidad por saber lo que este escudo significa".

"No me he encontrado un equipo bajo presión o bajo lupa. Me he encontrado un equipo con ganas de cambiar la tendencia. El año pasado fue muy negativo pero a la vez no te recuperas tan de repente. Hay que empezar un proceso de recuperación paulatino para volver donde estaba Ferrari hace años. Hay que ser paciente, la prensa y los aficionados, porque todos sabemos que queremos ver a Ferrari arriba pero esto no será un día para otro", concluyó.