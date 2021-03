Bogotá confirma el primer fallecido por la variante brasileña del coronavirus

Detalle de una prueba para detectar covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 13 mar (EFE).- Bogotá informó este sábado que registró el primer muerto por la variante brasileña del coronavirus, un adulto mayor de 84 años que residía en la capital colombiana y de quien se desconoce cómo adquirió el virus.

"Ya tenemos infortunadamente una persona fallecida por la nueva cepa brasileña que circula en nuestra ciudad", dijo hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al reiterar que ha "venido advirtiendo desde hace varias semanas" sobre la circulación de nuevas variantes del virus en la capital.

López subrayó que la víctima no había viajado recientemente al departamento del Amazonas, donde se confirmó el primer contagio con la nueva variante el 30 de enero.

"(La víctima) es residente de la ciudad, no había tenido viajes, ni aparente contacto con personas que estuvieran en esa zona del país", agregó la mandataria local.

Una mujer colombo-brasileña, de 24 años y proveniente de la población brasileña de Tabatinga, fue el primer contagio asociado a la variante brasileña del coronavirus y recibió atención médica en un hospital de Leticia, capital del Amazonas.

La alcaldesa de Bogotá reiteró que el nuevo linaje del virus es una "amenaza real" en el país, que suspendió desde el pasado 29 de enero los vuelos desde y hacia Brasil como medida preventiva.

"Las nuevas cepas del virus, en particular la brasileña, están desde enero circulando en Bogotá y de hecho ya en marzo tenemos evidencia de circulación, de fallecimiento y transmisión de personas que estuvieron en el Amazonas", dijo López.

La pandemia del coronavirus deja en Colombia 60.950 víctimas mortales y 2.294.617 contagios, de los cuales 667.282 fueron confirmados en Bogotá.

"La ciudad necesita evitar pérdida de vidas y de empleos a como dé lugar. Se necesitan urgente para vacunar antes de mayo a todos los mayores de 60 años que son los que más riesgo corren de contagiarse y fallecer; hay que movilizarse a la inmunización", agregó López.

Los vuelos desde y hacia Leticia también permanecen suspendidos, aunque el pasado martes el Gobierno nacional autorizó un único vuelo humanitario para el trayecto Leticia – Bogotá – Leticia.