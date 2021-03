13/03/2021 Así ha sido la relación sentimental de Iker Casillas y Sara Carbonero. MADRID, 13 (CHANCE) Que Sara Carbonero e Iker Casillas hayan puesto fin a su relación sentimental nos provoca una tristeza incuantificable. Siempre han sido una de las parejas más consolidadas en la prensa del corazón, ese amor que había entre ambos y del cual nos hicieron partícipes en muchos momentos se ha esfumado y no nos queda otra que echar la vista atrás y recordarlo con una gran sonrisa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Ese gran beso que vimos en televisión quedará para siempre grabado en la mente de todos los que hemos sido y somos admiradores de ambos. Su relación fue felicidad y aire fresco en los comienzos, pero con el paso de los años no tardaron en llegar los problemas, sobre todo de salud que parece que han sido el principal motivo por el que el distanciamiento entre ambos se ha hecho cada vez mayor hasta que han acabado en una ruptura.



En 2019, Iker Casillas sufría un infarto cuando Sara Carbonero estaba fuera de Oporto. Una noticia que paralizó el corazón de la periodista y que provocó el primer gran susto en el matrimonio. Gracias a la rapidez con el que le operaron, todo se quedó en un susto y ambos tortolitos siguieron con su vida, recomponiéndose de este duro golpe.



El otro gran bache de esta relación vino tan solo semanas después. Era la periodista quien informaba a todos sus seguidores por redes sociales que había sido operada de un tumor maligno en los ovarios, algo que hacía desatar las alarmas y que provocaba una gran preocupación en el matrimonio.



Tiempo después... los dos no han podido superar estos dos grandes problemas de salud que tuvieron en el pasado y sus caminos se han separado para siempre, eso sí, por encima del egoísmo individual están sus dos hijos, a los que no les va a faltar de nada y quienes van a disfrutar de sus padres en todo momento.