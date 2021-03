Así fue la última despedida a Alfredo Fraile

13/03/2021 ROSTROS CONOCIDOS ACUDEN AL TANATORIO DE LA PAZ A DESPEDIR POR ÚLTIMA VEZ A ALFREDO FRAILE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



Este viernes fallecía Alfredo Fraile, exmanager y mano derecha de Julio Iglesias en los comienzos del artista, a causa de la Covid. El representante estuvo ingresado desde hace un mes y no ha podido superar las complicaciones de la enfermedad. Una triste pérdida que ha afectado a muchos rostros conocidos de nuestro país que se acercaron ayer por la tarde hasta el tanatorio para despedirse de él y acompañar a toda la familia en estos momentos tan complicados para ellos.



Carolina Tieu, gran amiga de Alfredo, llegaba al tanatorio junto a sus hijos con el rostro muy serio para apoyar a la familia del empresario. La viuda de Tomás Chavarri estaba visiblemente afectada por su muerte y cuando llegaba aseguraba que iba a rezar mucho por él.



Carla Goyanes, otro de los rostros conocidos que fueron al tanatorio, llegaba en compañía de su marido, Jorge Benguría. Los dos mostraban todo su cariño a la familia del fallecido: "Era como un padre para nosotros".



La prima del Rey Felipe VI también se dejó ver por allí. María Zurita llegaba al tanatorio muy triste, pero queriendo acompañar a toda la familia en este momento tan difícil para ellos. En su salida confesaba que le iba a recordar: "Con cariño, por su bondad y lo buena gente que era". La sobrina del Rey emérito aseguraba que si no hubiese sido por las restricciones de la Covid, se hubieran acercado muchas más personas: "Hubiera venido más si no fuera por la Covid, hay que ser cuidadosos".



Enrique Cerezo aseguraba estar 'muy triste' cuando las cámaras de la prensa le cogían llegando al tanatorio. El gran amigo de Fraile confesaba que le iba a recordar siempre 'con mucho cariño'.



Caritina Goyanes tampoco ha querido dejar sola a la familia en un momento tan complicado para ellos y ha acudido a dar el último adiós a Alfredo Fraile. Por lo que nos ha contado, para ella era como alguien más de la familia: "Como un segundo padre, que es lo que era".



Por último, María Josefa Laméyer Pascua, mujer y viuda de Alfredo Fraile, salía del tanatorio de la Paz a última hora de la tarde arropada y acompañada por dos de sus hijos a los que veíamos muy afectados.