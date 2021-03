Anthony Davis seguirá dos semanas más de baja con Lakers

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 mar (EFE).- El pívot estrella de Los Angeles Lakers, Anthony Davis, continuará al menos por dos semanas más de baja debido a que todavía no se ha podido recuperar por completo de una tendinosis y una distensión que sufre en la pantorrilla derecha, de acuerdo a la información ofrecida la pasada noche por el equipo.

Davis fue examinado por los médicos del equipo el viernes antes del primer partido de los Lakers tras el descanso del Fin de Semana de las Estrellas que disputaron contra los Pacers de Indiana y ganaron por 105-100, en el inicio de la segunda mitad de la temporada.

Aunque Davis todavía no está listo para regresar a la competición, los médicos le autorizaron a incrementar la actividad en busca de conseguir la mejor forma cuando pueda regresar con el equipo.

Sin Davis, los Lakers tienen marca perdedora de 4-7, y el último partido que disputó fue el del pasado 14 de febrero ante los Nuggets Denver, que no pudo terminar porque antes que concluyese la primera mitad tuvo que abandonar el campo tras agravarse la lesión en la pierna derecha.

Davis, en lo que va de liga, tiene promedios de 22,5 puntos (su producción de anotaciones más baja desde su segunda temporada en la liga) y 8.4 rebotes (su total más bajo desde su año de novato) en lo que va de competición, después de haber ayudado a los Lakers a conseguir el título de campeones de la NBA en la burbuja de Orlando.

El pívot estelar de 28 años será reevaluado en dos semanas por el personal médico antes de que sea elegible para volver a jugar, dijo el equipo, lo que significa que se perderá al menos otros ocho partidos más tras haberse disputado el de los Pacers.

La ausencia de Davis y la baja de Marc Gasol por protocolos de salud y seguridad covid-19 de la NBA, ha obligado a los Lakers a darle el segundo contrato consecutivo de 10 días al ala-pívot Damian Jones, de 25 años.