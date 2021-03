AMP2.- Bolivia.- La Fiscalía de Bolivia ordena la detención de Áñez y de cinco de sus ministros por terrorismo

22/01/2020 La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Los antiguos titulares de Justicia y Energías, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, ya han sido detenidos



La Justicia dicta prisión preventiva para el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Gustavo Arce



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención de la que se proclamó presidente interina del país, Jeanine Áñez, así como de cinco de sus ministros, como parte del llamado caso 'Golpe de Estado', en el que se investiga el origen de la violencia surgida tras las presidenciales de 2019, en las que el expresidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.



"La persecución política ha comenzado. El Movimiento al Socialismo (MAS) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones", ha dicho Áñez, en su cuenta de Twitter. Por el momento un grupo de agentes de la Policía resguarda su domicilio, según recoge 'El Deber'.



Jeanine Añez ha publicado la orden de su aprehensión en su perfil de la red social poco después de que se conociera la detención del exministro de Energías Rodrigo Guzmán en Trinidad, en el norte del país.



"Lo interceptaron en medio de la calle, tres tipos que ni se identificaron, lo subieron a una movilidad y se le llevaron, por suerte la persona con la que estaba los comenzó a seguir, porque no hubiéramos sabido que lo trajeron al aeropuerto", ha contado su esposa, Dalia Lima, según informa el periódico 'El Deber'.



La persona que se encontraba con Guzmán a la que ha hecho referencia Lima es su compañero de partido, Ernesto Suárez, quien ha tildado el suceso de "secuestro", pues no existía citación legal ninguna para que fuera a declarar a La Paz, ciudad a la que ha sido trasladado, según estas fuentes.



"Es la práctica "socialista", mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos. No fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral. Renunciaron quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado ya que el principal responsable huyó", ha escrito horas antes Áñez en Twitter.



EXMINISTROS Y MILITARES ACUSADOS



Entre los acusados por la Fiscalía también están los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra --quien ya ha sido detenido--; de Gobierno y mano derecha de Áñez, Arturo Murillo --huido en Estados Unidos--; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López.



Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.



La orden de detención también solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la Armada, de Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la Fuerza Aérea, así como del general Gonzalo Mendieta.



Asimismo, entre los militares acusados por la Fiscalía también están el general de División Aérea Jorge Elmer Fernández y el exjefe de Estado Mayor de las FFAA, Flavio Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.



Precisamente, este viernes la Fiscalía ha presentado acusaciones de sedición, conspiración y terrorismo contra Flavio Arce en una audiencia cautelar en la que la Justicia ha dictado prisión preventiva para el exmilitar en la cárcel de San Pedro de La Paz, recoge el medio boliviano antes mencionado.



Estas detenciones se suman a las emitidas ya el jueves por la Fiscalía contra el excomandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón y del exjefe de las FFAA Williams Kaliman.



En concreto, la Fiscalía ha identificado a 13 exautoridades del anterior Gobierno en el marco de esta investigación, mientras las órdenes mencionadas se ejecutan y la búsqueda de algunos de los señalados se extiende a cuatro departamentos del país.



En la lista de acusados no se encuentra Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año pasado en las que salió triunfador Luis Arce, quien fue acusado por parte de la exdiputada del MAS Lidia Patty de instigar junto a su padre y varios mandos militares y policiales las revueltas y la salida de Morales, una denuncia cuya investigación ha derivado en el caso 'Golpe de Estado'.



Precisamente, Camacho ha remitido este viernes una carta al presidente, Luis Arce, para proponerle trabajar conjuntamente por el país, si bien en la misma ha manifestado su preocupación por las detenciones. "Usted y todos los bolivianos sabemos perfectamente que en Bolivia ocurrió un fraude perpetrado por algunos dirigentes de su partido", ha escrito en su misiva.



"Entiendo que de alguna manera se vea obligado a mantener el discurso mentiroso del golpe para tapar el fraude perpetrado por su partido", ha añadido, para reconocer que no entiende "como esa mentira se convierta en política de Estado" y se utilice para "perseguir a los bolivianos, buscando volver a la confrontación".



Por otro lado, el ministro de Justicia, Iván Lima Magne, ha indicado este viernes que el caso que se abrió por la denuncia de la exdiputada Lidia Patty "en contra de los partícipes de lo que fue en criterio del Gobierno un golpe de Estado, tiene dos componentes: primero, el momento histórico de la asunción al mando como presidenta de facto de Jeanine Áñez. A partir de ahí, cuando ella recibe la banda y la medalla presidencial debe seguirse un juicio de responsabilidades".



"Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Jeanine Áñez, no contra la expresidenta. Por lo tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades", ha asegurado, para decir que el Gobierno no comentará el caso.