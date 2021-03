28-24. Entrerríos festeja su récord con una sufrida victoria sobre Argentina

El jugador de la selección española Raúl Entrerríos, es homenajeado por sus compañeros tras el partido amistoso contra Argentina, que se ha disputado en el Wizink Center, en Madrid. EFE/Mariscal

Madrid, 13 mar (EFE).- El capitán de la selección española, Raúl Entrerríos, festejó su récord como el jugador que más partidos ha vestido la camiseta de los "Hispanos", con un total de 281 encuentros, con un sufrido triunfo (28-24) sobre Argentina.

Una victoria en la que el central asturiano dio una nueva lección de dirección de juego, en un choque que necesitó más que nunca la clarividencia de Entrerríos.

Pero sí el capitán fue fundamental para devolver a el conjunto español la fluidez en ataque, la clave del triunfo español estuvo en el excepcional trabajo defensivo que desplegaron los de Jordi Ribera en la segunda mitad, que concedió tan sólo un gol a Argentina entre el minuto 40 y el 55.

Que Argentina y mucho menos su seleccionador, el español Manolo Cadenas, no entienden de amistosos apenas tardó en comprobarlo el equipo español cinco minutos, el tiempo que duró de inicio sobre la pista el pivote Rubén Marchán antes de tener que retirarse al banquillo por un golpe.

Un Marchán que había monopolizado hasta entonces el ataque de un conjunto español, que buscó siempre como primera opción las conexiones con el pivote, que anotó un gol y forzó un penalti en los primeros minutos de juego.

Sin el pivote del Ademar de León sobre la pista, los "Hispanos", en los que hoy asumió de inicio la dirección el jovencísimo Ian Tarrafeta, encontraron el camino hacia el gol en el extremo derecho, donde un inspiradísimo David Balaguer, propició la escapada (5-2) del equipo español.

Pero si alguien pensaba que Argentina iba a rendirse tan fácilmente se equivocaba y de que manera.

Competitivos al máximo, los "Gladiadores", vigentes campeones panamericanos, subieron todavía un punto más su intensidad defensiva hasta acabar por cortocircuitar las conexiones con Balaguer.

Incapaces de hacer llegar el balón a sus extremos y pivotes, el conjunto español acabó ofuscándose con erráticos lanzamientos lejanos, que sólo sirvieron para agigantar las estadísticas del portero Argentino Leo Maciel, que acabó la primera mitad con ocho paradas.

Desacierto ofensivo que no sólo acabó con la ventaja del equipo español, sino que permitió a Argentina dar la vuelta al marcador (10-11) a falta de poco más de cinco minutos para la conclusión del primer tiempo.

Una circunstancia que obligó a pedir con urgencia un tiempo muerto al seleccionador español, que vio como ni la entrada de Raúl Entrerríos logró dotar de claridad al juego ofensivo el equipo español.

Parón que sirvió de poco a los "Hispanos" que vieron como Argentina, muy firme en defensa todo el primer período, se situaba apenas un par de minutos después con una máxima renta (10-13) de tres goles.

Una diferencia que España sólo pudo enjugar gracias a la exclusión del pivote Gastón Mouriño, que mermó el rendimiento defensivo de los "Gladiadores".

Pero ni aún así cedió la iniciativa el equipo de Manolo Cadenas, que se marchó en ventaja (13-14) al descanso con un gol de Francisco Lombardi, que dejó claro a España, que para alzarse iba a tener que sufrir y mucho en la segunda mitad.

Tal y como quedó claro con los cuatro goles de ventaja (14-18) que volvió a adquirir el conjunto sudamericano, liderado por un efectivo Fede Pizarro, a los cuatro minutos de la reanudación.

Hecho que obligó de nuevo al preparador español Jordi Ribera a solicitar otro tiempo muerto, temeroso de la escapada definitiva de la selección argentina.

Aunque si alguien no quería fallar hoy ese era el capitán español Raúl Entrerríos, que ni quería que nada, ni nadie empañase la jornada en la que se convirtió en el jugador español con más internacionalidades con un total de 281 partidos.

De la mano de Entrerríos el conjunto español poco a poco fue reduciendo la diferencia hasta igualar definitivamente la contienda (20-20) rozando el ecuador de la segunda mitad.

Y es España fue quien en la segunda mitad dio un paso adelante en defensa, un trabajo en el que brilló durante el pivote Rubén Marchán, que además de sus ya consabidas habilidades ofensivos, demostró este sábado que también puede rendir en el eje de la defensa,

Pero fue la presencia de Dani Dujshebaev junto con Viran Morros en el eje central de la defensa 6-0 lo que acabó por blindar la portería española, tal y como confirmó el único gol que concedieron los "Hispanos" en quince minutos minutos.

Una circunstancia que permitió a España lograr un contundente parcial de 9-1 que le situó con una renta de cinco tantos (26-21) a falta de cinco minutos para conclusión.

Renta que la selección española ya no dejó escapar gracias a los goles del pivote Adrià Figueras y, sobre todo, de las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas como reflejó el 28-24 final.

Ficha técnica:

28 - España: Pérez de Vargas; Balaguer (7, 2p), Gurbindo (-), Morros (-), Marchán (2), Goñi (-) y Ariño (3) -equipo inicial- Corrrales (ps), Raúl Entrerríos (4), Alex Dujshebaev (2), Solé (3,1p), Figueras (4), Casado (-), Tarrafeta (-), Sánchez-Migallón (1) y Dani Dujshebaev (2)

24 - Argentina: Maciel; Ramiro Martínez (1), Fede Pizarro (7,3p), Fischer (1), Pablo Simonet (3), Ignacio Pizarro (2) y Moscariello (1) -equipo inicial- Bar (ps), Casanova (-), Parker (2), Vainstein (-), Aizen (2), Lombardi (2), Carou (-), Martínez-Camí (1) y Mouriño (2)

Marcador cada cinco minutos: 4-2, 6-4, 7-6, 10-8, 10-11 y 13-14 (Descanso) 14-18, 17-20, 20-20, 23-21, 26-21 y 28-24 (Final)

Árbitros: García Serradilla y Marín Lorente (ESP). Excluyeron por dos minutos a Sánchez-Migallón por España; y a Fede Pizarro, Mouriño y Moscariello por Argentina.

Incidencias: Encuentro internacional amistoso disputado en el WiZinK Center de Madrid ante un millar espectadores.

Javier Villanueva