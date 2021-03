Victoria de Milwaukee Bucks ante New York Knicks por 134-101

Milwaukee Bucks logró vencer en casa frente a New York Knicks por 134-101 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Milwaukee Bucks lograron la victoria fuera de casa contra Memphis Grizzlies por 111-112, sumando un total de cuatro victorias en los cinco últimos encuentros, mientras que los de New York Knicks también derrotaron en casa a Detroit Pistons por 114-104. Tras el partido, Milwaukee Bucks se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 23 partidos ganados de 37 disputados. Por su parte, New York Knicks también continúa en puestos de Play-off con 19 partidos ganados de 38 jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 18-2 durante el cuarto hasta concluir con un 32-27. Después, en el segundo cuarto el equipo local elevó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió otro parcial durante el cuarto de 12-2 y marcó la máxima diferencia (17 puntos) al final del cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 36-24. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 68-51 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto Milwaukee Bucks consiguió distanciarse nuevamente en el luminoso, tuvo una diferencia máxima de 22 puntos (75-53) y finalizó con un resultado parcial de 29-27 y un total de 97-78. Por último, durante el último cuarto volvieron a distanciarse los jugadores de Milwaukee Bucks, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 y tuvieron una diferencia máxima de 38 puntos (130-92), y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 37-23. Finalmente, el partido concluía con un resultado de 134-101 a favor de Milwaukee Bucks.

Durante el partido, destacaron Giannis Antetokounmpo y Bryn Forbes por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 24 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes y 21 puntos, una asistencia y un rebote respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron RJ Barrett y Alec Burks por sus acciones durante el partido, con 22 puntos, dos asistencias y cinco rebotes y 17 puntos, ocho asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de Milwaukee Bucks será contra Washington Wizards en el Capital One Arena, mientras que el próximo contrincante de New York Knicks será Oklahoma City Thunder, con el que se enfrentará en el Chesapeake Energy Arena.