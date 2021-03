Venezuela.- Vox exige detalles del rescate de la aerolínea Plus Ultra y sospecha de sus vínculos con Nicolás Maduro

01/01/1970 Plus Ultra Líneas Aéreas celebra la ayuda de 53 millones aprobada por el Gobierno EUROPA ESPAÑA ECONOMIA PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Vox exige al Gobierno que detalle al Gobierno las razones que le han llevado a rescatar a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ya que la relaciona con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



Y es que, tal y como asegura en una batería de preguntas dirigida al Gobierno y registrada en el Congreso, la sociedad Snip Aviation tiene casi la mitad del negocio de esta compañía, y su presidente, Rodolfo José Reyes Rojas, "cercano a la órbita de Nicolás Maduro", está "involucrado en sospechas de casos de corrupción por parte de la Asamblea Nacional Venezolana por presunta corrupción dentro de programas de ayuda social".



Es más, Vox abunda que está "señalado por el Gobierno de Estados Unidos como el principal testaferro del presidente de Venezuela del lavado de dólares y adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales".



Asimismo, relata que uno de los fundadores de la aerolínea Plus Ultra, Fernando González Enfedaque, está "condenado en febrero de 2020 a 11 meses y 29 días de prisión y a abonar una multa de un millón y medio de euros, además de perder la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años".



Por todo ello, Vox ha pedido la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que depende la SEPI, y del vicepresidente de Plus Ultra, y ha pedido el desglose de participaciones indirectas sobre esta sociedad, el expediente completo del rescate, los criterios para realizar esta operación y la relación de la SEPI y del Gobierno con esta compañía en los últimos años.



Asimismo, pregunta si tiene conocimiento sobre la existencia de alguna interceptación de pasajeros con irregularidades fiscales o con productos ilegales con destino España de vuelos operados por esta aerolínea, si se ha producido alguna intervención por parte de los servicios de Aduanas en sus vuelos y cuántos empleados directos cuenta la misma en España y en Venezuela.



EL PP TAMBIÉN LO ACHACA A "HIPOTECAS" CON MADURO



Este mismo jueves, el PP rechazó el rescate de la aerolínea "bolivariana" Plus Ultra por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sospechando que detrás de esta operación puede haber "hipotecas" del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"El Gobierno de Sánchez e Iglesias prefiere rescatar a una compañía bolivariana antes que a nuestros autónomos y pymes. Tendrá que explicar qué hipotecas mantiene con la dictadura venezolana", manifestó su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.