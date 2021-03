Vaticano.- Los Museos del Vaticano vuelven a cerrar sus puertas por la pandemia

ROMA, 12 (EUROPA PRESS)



Los Museos del Vaticano, que incluyen también las Villas Pontificias, los Jardines y el de las Excavaciones bajo la Basílica de San Pedro, han vuelto a cerrar sus puertas tan solo un mes y medio después de la reapertura por las condiciones sanitarias de la pandemia.



Así lo han comunicado en su página web. El cierre comenzará el próximo lunes 15 de marzo y se enmarca en la decisión de catalogar como zona roja, con un alto índice de trasmisión del coronavirus, la región del Lazio. De hecho, a partir del lunes se limitan de nuevo los movimientos en la región y se impone el cierre de las actividades no esenciales, además de colegios, universidades y guarderías. Esta decisión todavía no ha sido oficializada por el Ministerio de Salud italiano, pero ya ha sido adelantada por varios medios de comunicación.



Los Museos del Vaticano habían vuelto a abrir sus puertas al público el pasado 1 de febrero tras 88 días de cerrojo impuesto por las condiciones sanitarias. Los espacios museísticos del Vaticano habían cerrado sus puertas para evitar el avance de la pandemia en una decisión enmarcada en las disposiciones de limitación de la movilidad social y restricción de las actividades comerciales contempladas en el decreto firmado por el ex primer ministro, Giuseppe Conte.



En el primer confinamiento, las superficies visitables por los turistas de competencia de la Santa Sede echaron el cierre durante dos meses desde el 8 de marzo y hasta el 3 de abril. Anteriormente, la única vez en la Historia en que los Museos del Vaticano habían cerrado fue durante el verano de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.