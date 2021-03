Un camión eléctrico futurista se pone a prueba en París

El Volta Zero es uno de los primeros camiones eléctricos diseñados para la distribución urbana de mercancías. Foto: Volta Trucks/dpa

El camino hacia un transporte libre de combustibles fósiles no es exclusivo de los coches y uno de los primeros camiones eléctricos del mundo diseñado para el reparto urbano se pone a prueba en París. El Volta Zero, de 16 toneladas y diseño futurista, será probado por la empresa de logística Swoopin en el sureste de la capital francesa y ampliará su flota de furgonetas, coches y bicicletas eléctricas de emisiones cero. El primer vehículo de la start-up sueca Volta Trucks fue presentado el año pasado y se programó para 2022 el inicio de su producción en el Reino Unido. La compañía aspira a tener hasta 500 vehículos de este tipo en las carreteras para fines del año próximo. El servicio europeo de mensajería DPD también pondrá en marcha una prueba piloto con el Volta Zero para los clientes de la zona de ultra bajas emisiones de Londres este año, aunque todavía no se ha anunciado la fecha. El Zero fue diseñado para el reparto de la última milla, como se denomina a la última fase del proceso desde un centro de distribución local hasta la puerta del cliente. El uso de camiones eléctricos para esta tarea ayudaría a las ciudades a cumplir con sus ambiciosas metas de emisiones de CO2. El fabricante alemán MAN comenzó a entregar una pequeña serie de camiones eléctricos a clientes europeos en 2019, pero no se ha anunciado ninguna versión de producción. Amazon planea utilizar camionetas eléctricas de Rivian y Merdeces Benz para repartir paquetes, al tiempo que Volvo lanzará a partir de este año una serie de camiones eléctricos en Europa. Los vehículos comerciales con motores de combustión interna no podrán circular por París a partir de 2024 porque todas las ciudades francesas de más de 150.000 habitantes adoptarán una nueva regulación para reducir las emisiones. El Gobierno francés ofrece incentivos en dinero en efectivo a los transportistas para acelerar la transición a vehículos comerciales de cero emisiones. "Cuando nuestros fundadores crearon Volta Trucks no solo querían ofrecer un vehículo de cero emisiones sino también acelerar la adopción de vehículos eléctricos en su conjunto, en especial en los centros de las ciudades donde la calidad del aire es peor", declaró el presidente ejecutivo de Volta Trucks, Rob Fowler. dpa