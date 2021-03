Turquía y Egipto reanudan sus contactos diplomáticos, según Ankara

Turquía y Egipto reanudaron los "contactos diplomáticos" por primera vez desde que rompieron relaciones en 2013, tras la destitución del presidente egipcio Mohamed Mursi, declaró el viernes el jefe de la diplomacia turca.

"Tenemos contactos con Egipto a nivel de servicios de inteligencia y del ministerio de Relaciones Exteriores. Ya se han iniciado los contactos a nivel diplomático", dijo Mevlüt Cavusoglu en declaraciones a la agencia estatal turca Anadolu.

Según el ministro turco, la reanudación de las relaciones se está haciendo "poco a poco" y siguiendo una "hoja de ruta".

"No hubo condiciones previas por parte de los egipcios. Nosotros tampoco hicimos ninguna. Pero cuando las relaciones han estado interrumpidas durante años, no es fácil actuar como si no hubiera pasado nada", subrayó.

Ankara multiplicó en las últimas semanas las declaraciones conciliadoras hacia El Cairo.

A principios de marzo, el jefe de la diplomacia turca dijo estar "dispuesto" a negociar un acuerdo de delimitación marítima con Egipto en el Mediterráneo oriental, rico en petróleo.

Las relaciones entre Ankara y El Cairo son muy tensas desde el derrocamiento en 2013 del primer presidente egipcio elegido democráticamente, Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes y apoyado por Turquía.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificó en repetidas ocasiones al actual líder egipcio, Abdel Fatah Al Sisi, de "golpista", pero en los últimos meses suavizó sus críticas.

gkg-bg/pc/es