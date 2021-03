12/03/2021 Tres tendencias que marcarán nuestra manera de comprar esta primavera. ¿Qué tendencias de consumo en shopping llegan para quedarse? MADRID, 12 (CHANCE) La pandemia ha modificado la vida tal y como la conocíamos. En la nueva normalidad el teletrabajo se ha democratizado, el ocio se ha reformulado y el consumo ha experimentado una profunda transformación. A este respecto, Billionhands se ha propuesto arrojar luz, identificando las tendencias clave que marcarán nuestra manera de comprar desde esta primavera en adelante. La plataforma online, especializada en conectar a los usuarios con millones de productos y marcas de todo el mundo, ayuda a trazar la hoja de ruta del shopping en 2021. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA BILLIONHANDS



La pandemia ha modificado la vida tal y como la conocíamos. En la nueva normalidad el teletrabajo se ha democratizado, el ocio se ha reformulado y el consumo ha experimentado una profunda transformación. A este respecto, Billionhands se ha propuesto arrojar luz, identificando las tendencias clave que marcarán nuestra manera de comprar desde esta primavera en adelante. La plataforma online, especializada en conectar a los usuarios con millones de productos y marcas de todo el mundo, ayuda a trazar la hoja de ruta del shopping en 2021.



1. Virtual Shopping: los escaparates ahora se miran online



Con motivo de la covid-19, la vida se ha digitalizado y las compras por Internet se han multiplicado. En un contexto en el que la venta a distancia se presenta como la mejor opción, los consumidores han adaptado su comportamiento en tienda física a la Red y hay una tendencia creciente a mirar escaparates online, según recoge Think with Google (febrero, 2021). Ir de tiendas a día de hoy implica explorar en línea nuevas ideas en vez de productos concretos.



2. Safety Obessed: el hogar como refugio



La pandemia ha hecho del Safety Obessed el movimiento de bienestar por excelencia. El miedo al contagio y una mayor concienciación sobre la salud han impulsado la demanda de productos de higiene y mobiliario adaptados a la nueva normalidad. Una tendencia que cobra especial relevancia en el hogar, entendido ahora como refugio. Se busca que esté limpio y sea confortable. Disponer de un espacio para teletrabajar o de un recibidor acondicionado como un lugar de tránsito seguro son algunas de las principales preocupaciones. También se observa un mayor interés por la iluminación, el menaje de exteriores y los artículos vinculados al esparcimiento.



3. Cabincore: lo comfy crece y se reinventa



Una de las tendencias que marcó el 2020 y hará lo propio en 2021 es el universo comfy, especialmente en el sector de la moda. Después de trascender los límites del hogar y convertirse en el nuevo fondo de armario, la ropa cómoda continúa su andadura.



Esta temporada se reinventa y da paso al cabincore. Un estilo que, como su nombre indica, sueña con la vida en una cabaña en el bosque y se traduce en prendas de impronta campestre. Jerséis de punto, camisas de franela o pantalones de aspecto vintage se convierten en el camino más corto para alejarse de la ciudad y perderse en la naturaleza. Una vuelta de tuerca que las firmas textiles no tardarán en adoptar a través de sus colecciones comfy.