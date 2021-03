Tenis.-Muguruza: "Me siento más fuerte en la pista, mi mentalidad está cambiando mucho en los dos últimos años"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció sentirse "más fuerte en la pista" y que su "mentalidad está cambiando mucho en los dos últimos años" tras clasificarse para la final del torneo de Dubai, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar este viernes a la belga Elise Mertens por 6-4 y 7-6(5).



Muguruza, que jugará su tercera final del año, se mostró "contenta de que al final" haya "podido cerrar el partido en dos sets". "Ella venía de salvar 'match points', así que no iba a darme el partido. Pero estaba convencida que esa era la forma en la que iba a cerrarlo, y no me iba a desesperar. Sabía que hoy no iba a ganar en un golpe", analizó.



"Siento que jugar muchos partidos seguidos contra jugadoras de gran nivel me está viniendo bien. Estoy jugando sólido y mi cuerpo está aguantando todo bien. Lo que me da confianza es sentirme fuerte. Físicamente noto haber jugado tantos partidos, pero esto es lo que quiero sentir, estar así, y jugar finales. Trabajo para estar esta situaciones", añadió Muguruza.



Preguntado por su estado de forma, la hispano-venezolana reconoció que está "muy orgullosa de esta consistencia". "Siento que en los últimos dos años mi mentalidad está cambiando y me siento mucho mas fuerte en la pista, fruto de mucho trabajo físico, técnico, pero también trabajo en mí misma en entender porque me sentía así, y por que no estaba funcionando", espetó.



"Tengo un gran equipo, no olvidemos eso, no lo hago sola. Es un grupo que está trabajando muy bien, que me están ayudando mucho en hacerme mas fuerte físicamente. Siento que estoy en un momento de equilibrio. Estoy muy motivada porque me siento bien y creo es un buen momento en mi carrera", aseveró Muguruza.



"Con mi edad, con lo que he conseguido, ya no tengo que probar nada no tengo esa presión de ganar un 'Grand Slam' o ser número uno. Eso se acabó. Es el momento de olvidarse de todo eso, lo he conseguido y quiero volver a hacerlo", sentenció.