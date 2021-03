Tenis.-AMP.- Tenis.- Muguruza quiebra la resistencia de la belga Mertens para acceder a la final en Dubai

La checa Krejcikova, su rival por el título



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza jugará en el torneo de Dubai, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, su tercera final de la temporada 2021 después de derrotar este viernes con mucho trabajo a la belga Elise Mertens por 6-4, 7-6(5).



La de Caracas tuvo que batallar mucho ante su rival, una jugadora con un estilo diferente y no tan agresivo como el de la doble ganadora de 'Grand Slam', que pese a todo fue casi siempre por delante en el marcador, aunque a que se complicó por momentos las dos mangas.



La exnúmero uno del mundo, que sumó su decimoséptima victoria del año, la que más en este principio de campaña, acabó el partido con 36 golpes ganadores, empañados en parte por la gran cantidad de errores no forzados (40), con ocho dobles faltas, y muchos de ellos provocados por la resistencia de la belga, que cuando parecía tener perdido el partido, estuvo a punto de llevarlo al tercer y definitivo parcial.



Pese a perder su primer saque, Muguruza supo reaccionar con dos 'breaks' consecutivos para ponerse con un cómodo 4-1 en un inicio de semifinal marcada por la fragilidad de los saques. La hispano-venezolana se colocó 5-3 y servicio, pero lo cedió ante una Mertens que salvó también una bola de set. Sin embargo, la novena favorita en Dubai volvió a apretar desde el resto y quebró por tercera vez el saque de su rival para adjudicarse el primer set.



En el segundo, hubo más igualdad desde el principio, aunque las mejores oportunidades fueron para la 16 del mundo, que no sacó partido a un valioso 15-40 en el segundo juego. Mertens fue mejorando y aguantó en la pista, pero un gran octavo juego de la de Caracas pareció darle casi el billete para la final.



Pero la belga ya había demostrado en cuartos su capacidad de supervivencia y lo volvió a hacer, gracias a su paciencia y a la ansiedad de Muguruza que entró en una negativa racha que le hizo verse abajo 6-5 y servicio de Mertens, y con cuatro bolas de partido desperdiciadas.



El recuerdo del Abierto de Australia y su duelo con Naomi Osaka pudo planear por su cabeza, pero la hispano-venezolana recuperó la frialdad para forzar la 'muerte súbita' y terminar sentenciando ahí a la belga en su séptimo 'match ball' para clasificarse para su tercera final del año, tras las perdidas la semana pasada en Doha ante la checa Petra Kvitova y ante la australiana Ashleigh Barty en Melbourne en enero.



La checa Barbora Krejcikova será la rival de la española en la lucha por el título, después de que superara (7-5, 6-2) a la suiza Jil Belen Teichmann en la otra semifinal. Muguruza nunca antes se ha enfrentado a Krejcikova, actual número 63 del mundo.