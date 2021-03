Senador de EE.UU. dice que no cree que haya acercamientos inmediatos con Cuba

En la imagen, el senador cubano-estadounidense Bob Menéndez. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Miami, 12 mar (EFE).- El senador cubano-estadounidense Bob Menéndez dijo que ni Gobiernos demócratas ni republicanos en Estados Unidos han podido liberar a Cuba y que no ve acercamientos inmediatos a la isla, mientras la Administración de Biden analiza qué camino seguir.

"Si miramos desde la revolución (cubana de 1959) al presente, no hemos logrado lo que queremos. Tenemos que determinar cuál es la vía para lograr lo que queremos, lo que el pueblo cubano quiere realizar, su libertad", dijo el demócrata en una reciente entrevista al canal hispano América Tevé.

El jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado aseguró que a diferencia del Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017), que promovió acercamientos con Cuba, Biden sí le está consultando a él y a otros congresistas y expertos que están "empapados" del tema cubano.

Se mostró satisfecho de que el Gobierno Biden "ideológicamente no haya decidido que vamos a regresar a la política de Obama".

"Hay varias ideas que yo le estoy dando a la Administración y ellos están haciendo una revisión para una política que pudiera lograr lo que queremos para el pueblo cubano", enfatizó.

Sin embargo, aclaró que si él no estuviera asesorando al Gobierno de Biden este "estaría en el mismo proceso de revisar su política para entender cómo es que no lo hemos podido lograr por décadas".

Por eso descarta que pueda haber un cambio inmediato en el acercamiento al régimen de Cuba.

"Por mi instinto y conversaciones (mantenidas), eso no es lo que va a pasar", subrayó.

Sobre los acercamientos de Obama a Cuba, Menéndez expresó que "el régimen (cubano) no hizo absolutamente nada para cambiar ningún elemento en derechos humanos y aperturas económicas; en aperturas, por ejemplo, culturales como lo que hemos visto con el Movimiento San Isidro".

Menéndez, por otro lado, denunció que la isla es la mayor amenaza para Estados Unidos en el continente porque "tiene los tentáculos por todas partes del hemisferio".

Detalló que el régimen cubano mantiene su influencia sobre la guerrilla de Colombia, "que ha faltado en sus obligaciones a los acuerdos con Colombia" y sobre Venezuela y distintos lugares en el Caribe.