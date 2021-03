Salud.-La vacuna contra el VPH puede no ser rentable en poblaciones adultas mayores de 26 años, según un estudio

18/09/2018 Imagen de recurso de una vacuna. SUDAMÉRICA VENEZUELA SALUD ORGANIZACIÓN DE SALUD PANAMERICANA



La vacunación contra el VPH de hombres y mujeres mayores de 26 años proporciona beneficios de salud limitados a un alto costo, por lo que podría no resultar rentable, según una nueva investigación de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, publicada en la revista 'PLOS Medicine'.



En Estados Unidos, como en otros muchos países, se recomienda la vacunación de rutina contra el virus del papiloma humano (VPH) para adolescentes y ahora se recomienda la vacunación de recuperación tanto para hombres como para mujeres hasta los 26 años. Sin embargo, los investigadores recuerdan que el impacto en la salud y la rentabilidad de la vacuna contra el VPH para las personas mayores no están claros.



Para fundamentar las directrices nacionales sobre la ampliación de la vacunación contra el VPH más allá de los 26 años, los investigadores utilizaron dos modelos matemáticos -de la Universidad de Harvard y del Consejo del Cáncer de Nueva Gales del Sur (Australia)- que simulaban la infección por el VPH y el cáncer de cuello uterino, así como seis tipos de cáncer no relacionados con el VPH y las verrugas genitales. A partir de estos modelos y de los datos de Estados Unidos, proyectaron los costes, beneficios y rentabilidad a lo largo de la vida de la ampliación de la vacunación contra el VPH a mujeres y hombres hasta los 45 años.



Para determinar los resultados a largo plazo asociados a la ampliación de la vacunación contra el VPH a personas de hasta 45 años, los autores proyectaron las consecuencias sanitarias y económicas a lo largo de la vida para los adultos mayores vacunados y no vacunados, teniendo en cuenta la vacunación histórica contra el VPH en cohortes más jóvenes y el cribado actual del cáncer de cuello de útero entre las mujeres.



Calcularon los costes médicos de la vacunación, el cribado del cáncer de cuello de útero y las enfermedades relacionadas con el VPH en dólares estadounidenses, y estimaron los beneficios para la salud utilizando años de vida ajustados a la calidad.



Los resultados de ambos modelos sugieren que la vacunación contra el VPH después de los 26 años tiene beneficios para la salud limitados y no es rentable, incluso cuando se hacen suposiciones favorables sobre la eficacia de la vacuna y la duración de la protección tanto en hombres como en mujeres adultos.



Sin embargo, el estudio tiene varias limitaciones importantes, incluidos los posibles cambios en la carga de enfermedad de los cánceres no cervicales a lo largo del tiempo. Los autores señalaron la falta de datos de ensayos sobre la efectividad de la vacuna para hombres mayores de 26 años y señalaron que se necesitarán estudios futuros para evaluaciones más precisas de los resultados de salud en poblaciones mayores que reciben la vacuna contra el VPH.



Según los autores, "los resultados de los dos modelos independientes sugieren que es poco probable que la vacunación contra el VPH para mujeres y hombres adultos mayores de 26 años represente una buena relación calidad-precio en Estados Unidos".



Los resultados del estudio que se informan aquí contribuyeron a las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de no recomendar la vacunación de recuperación después de los 26 años dado el beneficio limitado para la salud pública, y recomendar en su lugar la toma de decisiones clínicas compartidas en personas de 27 a 45 años.