Runnea, carreras virtuales con sello vasco en Colombia, Chile y Argentina

El cofundador de la empresa Runnea Gorka Cabañas, durante su entrevista con la Agencia Efe. EFE/Miguel Toña

Madrid, 12 mar (EFE).- Ante la pandemia, las carreras virtuales se han convertido en la única alternativa de pruebas populares de tradición como el Maratón de Medellín (Colombia), la Behobia-San Sebastián (España), la empresa que organiza la Maratón de Valparaíso (Chile) y otras pruebas en Argentina o México. Todas han recorrido a la empresa vasca Runnea para pasarse al formato virtual.

Nacidas "para no perder el contacto con el público" en plena pandemia, la imposibilidad de hacer encuentros masivos en la mayoría de países hace que muchos organizadores de carreras se planteen dar al formato virtual un mayor recorrido, como ya habían hecho pruebas señeras como el Maratón de Nueva York (Estados Unidos), que lleva varios años organizando pruebas virtuales con la aplicación Strava.

"Hay organizadores de dos tipos: los que no se creen y lo ven como un parche, y los que se han dado cuenta de que esto ha llegado para quedarse y que la prueba virtual es una forma de acercarse a gente de todo el mundo", explica a EFE Gorka Cabañas, cofundador de la empresa Runnea.

Entre los segundos está la Behobia-San Sebastián, una de las pruebas más prestigiosas del atletismo popular español, centenaria y que agrupa cada año a 35.000 personas, que emplea la aplicación de esta empresa 'Runnea Academy' no solo para organizar la Behobia virtual, sino para crear todo un programa de entrenamiento para los aspirantes a correr la prueba, a través de la aplicación.

"Esto hace que el reto de preparar la Behobia sea una acción de seis o siete meses, con lo que el corredor mantiene una relación más fluida con la marca, y puedo dar más acceso a los patrocinadores para impactar en los usuarios", asegura este empresario.

Por ese mismo camino va la Maratón de Medellín, que ha programado los 'Retos Medallo', unas rutas que los deportistas completan en solitario o en parejas y las registran en la aplicación, con lo que optan a premios y van preparando la prueba, prevista para septiembre de 2021; o la empresa e-Sport, organizadora de la Maratón de Valparaíso (Chile), que ha creado el 'Desafío 10k Valparaíso'.

La empresa española también está trabajando con algunos de los principales organizadores de carreras en Argentina y está "en conversaciones con una organización importante de carreras en México". "Hace unas semanas nos llamó una multinacional mexicana que quería organizar una carrera virtual con sus empleados", añade Cabañas.

"QUEREMOS ENTRENAR SEA DIVERTIDO"

'Runnea Academy' es una aplicación lanzada en 2018 que combina los retos -gratuitos y de pago-, con un programa de preparación que diseña a cada usuario un plan de entrenamiento personal adaptado a sus condiciones y progresos, de la mano de una base de datos de entrenamientos y el uso de inteligencia artificial.

"La base de la aplicación es ayudarte a entrenar de forma individualizada para conseguir tus metas. Cuando tu corres, el gran momento de felicidad es el día de la carrera. Nosotros pensamos que en un deporte como correr, que practican 5 millones de personas en España, muchos de ellos no compiten en carreras y no tienen ese momento. En muchas encuestas sale que correr es divertido, así que nos propusimos que sea divertido", relata Cabañas.

Con unos 70.000 usuarios registrados, más de 2.500 están suscritos al servicio de pago que les ofrece un entrenamiento individualizado, con el sistema de inteligencia artificial o una versión con un entrenador personal de élite como Marc Roig (del equipo NN Running Team). "Este modelo funciona en Estados Unidos, donde atletas como Jan Frodeno (triatleta alemán de larga distancia) trabajan de esta manera, con entrenadores personales e inteligencia artificial", recuerda Cabañas

Dentro de esta filosofía de la diversión, el cofundador de Runnea asegura que su fuerte no es solo la tecnología para registrar los entrenamientos, sino los retos y carreras virtuales con los que ofrecen premios a los corredores que utilizan su aplicación. "En lugar de decirle al usuario que se haga un test, le decimos que participe en una carrera en la que puedes ganar un premio. Ese es nuestro modelo", remarca.

DE UN COMPARADOR A UNA MARCA INTERNACIONAL

Runnea surgió en 2013 con la idea de ser "un Tripadvisor del mundo del 'running'" en el que recogían información sobre precios de zapatillas en diferentes vendedores digitales y servían como comparador, con un modelo de negocio de comisión por cada compra. A partir de 2016, el negocio ya generaba muchos ingresos y sus fundadores, Cabañas, Guillermo Echavarri, y Jorge García, incorporado después y actual consejero delegado, pensaron en ampliar su actividad a nuevos negocios.

"Escuchando a la comunidad, nos dimos cuenta de que había salida en la parte de entrenamiento, porque es un mercado atomizado, donde hay miles de microemprendedores que son entrenadores, y por otro lado mucho interés por las búsquedas digitales. Contactamos con varios doctores en Ciencias de la Actividad Física y creamos la herramienta", explica Cabañas. Así surgió 'Runnea Academy'.

Desde entonces, el negocio ha ido creciendo hasta contar con 16 personas, e incluso contrataron en plena pandemia para potenciar el desarrollo de la herramienta. En 2020 duplicaron la facturación de 2019, superando los 600.000 euros, y la compañía ya ha alcanzado la rentabilidad económica.

"El objetivo es convertir 'Runnea Academy' en una aplicación de ámbito global. En Europa iremos de la mano de la web de Runnea, y en Latinoamérica a través de grandes organizadores de carreras", finaliza el cofundador de esta compañía vasca que está en el corazón de las grandes carreras virtuales de Latinoamérica.

Miguel Ángel Moreno