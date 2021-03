Puerto Rico realizará una inoculación masiva a 15.000 personas con la vacuna Janssen

La ruta del "One Shot" llegará este viernes al Complejo Deportivo Gelito Ortega del municipio de Naranjito, donde se vacunarán 1.500 personas. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 12 mar (EFE).- Un total de 15.000 personas recibirán una inoculación masiva bajo la iniciativa "One Shot" de la vacuna Janssen en varios municipios de Puerto Rico, según anunció este viernes el secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado.

El funcionario señaló a través de un comunicado que se trata de un esfuerzo por continuar agilizando el proceso de vacunación en Puerto Rico y que se une al llamado VacuTour que continuará visitando los 78 pueblos de la isla para inocular a toda la población.

La ruta del "One Shot" llegará este viernes al Complejo Deportivo Gelito Ortega del municipio de Naranjito, donde se vacunarán 1.500 personas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Guardia Nacional (GNPR) y la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud (VOCES).

"Vamos a paso firme avanzando en la vacunación en Puerto Rico. Con la llegada de más vacunas podremos atender de manera más rápida las poblaciones vulnerables y dar paso a otros grupos. La vacuna nos permitirá que más puertorriqueños estén protegidos, especialmente aquellos en riesgo de enfermar gravemente a causa del coronavirus", expresó Mellado.

Dijo que, conforme con las prioridades del gobernador, Pedro Pierluisi, seguirán los esfuerzos para adelantar la inoculación a los grupos más vulnerables.

Según explicó el secretario de Salud, las actividades de vacunación continuarán el miércoles, 17 de marzo, cuando atenderán 3.000 personas en el municipio de Fajardo, y el viernes, 19 de marzo, en el municipio de Corozal para servir 1.500 personas.

Mientras, el sábado, 20 de marzo, se celebrarán vacunaciones simultáneas en los municipios de Carolina, Arecibo y Ponce, con 3.000 vacunas para cada localización.

En los eventos se vacunarán a personas previamente citadas.

Por su parte, el alcalde del municipio de Naranjito, Orlando Ortiz, agradeció la colaboración y el esfuerzo por parte del Departamento, la Guardia Nacional y VOCES en realizar el primer evento de inoculación "One Shot" en su municipio.

"Me siento muy agradecido con el nivel de seriedad de los naranjiteños en querer vacunarse. Una vez más, estoy muy satisfecho de la respuesta del pueblo de Naranjito y complacido con el respaldo para la ejecución de la logística del evento", subrayó.

Asimismo, el ayudante general de Puerto Rico, José Reyes, aseguró que continuará la guerra contra la covid-19 para salvaguardar la salud y vida de todos los puertorriqueños.

Este viernes entra en vigor la nueva Orden Administrativa 2021-487 que permite la vacunación de adultos mayores de 50 años con condiciones crónicas incrementan el riesgo de enfermar gravemente por la covid-19.