Presidente de Parlamento venezolano repite invitación a opositores a dialogar

Caracas, 12 mar (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, extendió este viernes una nueva invitación de diálogo "a todas y a todos los partidos de la oposición" dentro de la comisión de la Cámara que él lidera y que está dedicada a negociar con diversos sectores.

"El próximo lunes tenemos una reunión con los distintos partidos políticos y vamos a invitar a todas y a todos los partidos de la oposición venezolana y los partidos (de la coalición oficialista) del Gran Polo Patriótico", dijo Rodríguez este lunes en una declaración tras reunirse con la comisión parlamentaria de diálogo de la que también es presidente.

Acerca de la posibilidad de dialogar o de enviar una invitación a los opositores que, a su juicio, "están bajo las ordenes de la administración de los Estados Unidos", citó al héroe nacional cubano y escritor José Martí.

"En silencio ha tenido que ser", dijo sin facilitar más detalles.

La comisión de diálogo del Parlamento ya sostuvo una primera reunión con distintos grupos políticos, si bien no acudieron miembros de los partidos más representativos de la oposición venezolana.

El grupo que lidera Juan Guaidó ha rechazado las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre al considerarlas un fraude y, por tanto, no reconoce el resultado de los comicios, en los que el chavismo obtuvo el 92 % de los escaños.

Por tanto, tampoco reconoce a Rodríguez como presidente de la AN, mientras que el chavismo ha denunciado en varias ocasiones que el grupo de Guaidó responde a los intereses de Estados Unidos.

Rodríguez también explicó que, para la semana entrante, la comisión de diálogo ha establecido "una agenda intensiva" con el fin de "visitar un número importante de estados del país" para reunirse con diferentes sectores.

Además, comentó que la semana entrante van a preparar "un informe preliminar para ir trabajando las propuestas que ya nos han presentado los distintos" sectores con los que han sostenido reuniones con sindicalistas, religiosos o la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, principal patronal del país.