Portaltic.-Un Life is Strange "completamente nuevo" se presentará el 18 de marzo

MADRID, 12 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos japonés Square Enix ha anunciado que mostrará la nueva entrega de su aventura gráfica Life is Strange en un evento virtual que tendrá lugar el próximo 18 de marzo, así como las novedades de otros de sus títulos.



El evento digital 'Square Enix Presents' dedicará parte de sus 40 minutos a la saga Life is Strange, de la que anunciará un episodio "completamente nuevo", como recoge el cartel publicado por Square Enix en su cuenta oficial de Twitter.



Este videojuego episódico de género de aventura gráfica se lanzó originalmente en el año 2015, desarrollado por el estudio indie Dontnod, con una narrativa que tenía como protagonista a una adolescente capaz de volver unos minutos atrás en el tiempo. La segunda entrega se lanzó en 2018.



En el evento Square Enix Presents, que tendrá lugar el 18 de marzo a las 19.00 de la tarde en horario español peninsular, el estudio de videojuegos mostrará también novedades de otros juegos de su catálogo.



Entre los títulos incluidos se encuentran sagas como Outriders, Marvel's Avengers, Tomb Rider -coincidiendo con el 25 aniversario de la serie de acción-, nuevos títulos de Square Enix Montreal, Just Cause para móviles y Balan Wonderworld.