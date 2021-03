Plaza Colonia y Montevideo Wanderers deberán jugar pese a casos de covid-19

En la imagen, Kevin Rolón de Wanderers. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 11 mar (EFE).- El encuentro entre el Plaza Colonia y el Montevideo Wanderers, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, deberá jugarse pese a la petición del 'bohemio' de suspenderlo debido a los cinco casos de covid-19 en sus filas.

Según informaron este jueves a Efe fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el partido se disputará este viernes por no cumplirse todos los requisitos del caso.

Las normas establecen que, para la suspensión por covid-19, debe haber cinco positivos de coronavirus SARS-CoV-2, todos de jugadores con contrato registrado y que hayan jugado al menos 45 minutos de dos partidos en Primera. Según la valoración del caso, dos de los afectados no las cumplen.

El Montevideo Wanderers es el único equipo uruguayo que disputa actualmente la Copa Libertadores y, ya que en el torneo continental no podía solicitar el aplazamiento, pidió la suspensión en el Clausura local por los contagios de Ignacio de Arruabarrena, Guillermo Wagner, Kevin Rolón, Leonardo País y Agustín Santurio.

Tras conocerse la decisión, el delantero del Wanderers Sergio Blanco, auténtica institución en las filas 'bohemias', escribió un tuit en el que decía "no aclaren que oscurece" y compartía la misiva de la AUF en la que se explicaba el caso de sus compañeros Santurio y Wagner.

El próximo martes, una semana después de lograr un triunfo por 1-0 en Montevideo, el conjunto uruguayo visitará en Bolivia al Bolívar por la segunda ronda de la Copa Libertadores.

A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, el Wanderers deberá defender su ventaja si quiere avanzar a la próxima instancia por lo que deberá ganar, empatar o perder por un gol habiendo anotado al menos uno.

Esta es la segunda decisión de la AUF en apenas tres meses que perjudica los intereses de los del Prado, ya que en diciembre pasado se aplazó la final del Torneo Intermedio, que debía disputar contra el Nacional, precisamente por contagios de covid-19 en el conjunto 'tricolor', en una medida muy protestada por los 'bohemios'.