Pipi Estrada cumple 67 años

MADRID, 12 (CHANCE)



Ha sido uno de los rostros más conocidos de televisión, pero hace ya muchos años que no le vemos en los platós hablando y comentando la actualidad de la prensa sensacionalista. Recordemos que uno de sus últimos trabajos fue ser asesor del amor en el programa 'MyHyV' donde también estaba su exmujer, Miriam, y de donde salió para no volver... Después de años alejado de la televisión, parece que el que fuera un colaborador estrella no tiene pensado volver, al menos por el momento. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Pipi Estrada.



Hace pocos días, las cámaras de Europa Press conseguían hablar con él en la misa funeraria de Quique San Francisco y lo cierto es que Pipi nos demostraba que no había perdido su esencia... ya que mostraba su más sincera opinión sobre la familia Campos: "No entiendo si la realidad es real, esto no tiene buena pinta porque cuando entran ya asuntos profesionales cuando ya hay intereses económicos, piques profesionales, cuando ya eso tal... Se crea una bola y al fina eso acaba explotando y no con buenas consecuencias".



Pipi Estrada cumple hoy 67 años y lo hace, como bien exponemos, alejado del foco mediático que le vio crecer profesionalmente, pero que rápidamente le hizo desaparecer del medio sin dejar rastro de él.