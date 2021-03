Netflix prueba un sistema para evitar que los clientes compartan contraseñas

En las últimas jornadas, varios usuarios habían compartido en las redes sociales capturas de pantalla de Netflix en las que les aparecía el mensaje "Si no vives con el propietario de esta cuenta, debes tener tu propia cuenta para seguir mirando contenidos". EFE/Sedat Suna/Archivo

San Francisco, 12 mar (EFE).- La plataforma de entretenimiento en "streaming" Netflix confirmó este viernes los rumores aparecidos a lo largo de esta semana de que está probando un nuevo sistema para evitar que los clientes compartan contraseñas y usen el servicio sin residir junto al propietario de la cuenta.

En un comunicado, la empresa con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) explicó que el método que se está probando estos días "está diseñado para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo".

En las últimas jornadas, varios usuarios habían compartido en las redes sociales capturas de pantalla de Netflix en las que les aparecía el mensaje "Si no vives con el propietario de esta cuenta, debes tener tu propia cuenta para seguir mirando contenidos".

En caso de que el receptor del mensaje quisiera seguir usando el servicio, debía verificar que era el titular de la cuenta (o que estaba en contacto con el mismo) mediante la introducción de un código que se enviaba por correo electrónico o mensaje de texto a la dirección o número asociado al titular.

Así, el sistema no se centraría en detectar a quienes comparten su contraseña con familiares residentes en el mismo hogar (algo permitido por las políticas de la empresa), sino en impedir casos en los que un usuario se esté aprovechando de otro sin su consentimiento desde otra casa.

La firma californiana no ofreció detalles acerca de cuánta gente participa en esta prueba ni de si dispone de un calendario para empezar a enviar los mensajes de forma oficial.

Según datos de la compañía, Netflix tiene 200 millones de suscriptores en el mundo y un 33 % de ellos comparte su contraseña con al menos otra persona, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la firma de investigación de mercado Magid.