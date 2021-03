México pide dejar de excluir a agricultores y consumidores en pobreza

En la imagen, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos. EFE/José Méndez/Archivo

San José, 12 mar. (EFE).- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos, abogó este viernes, en un foro regional, por dejar de excluir a los agricultores y consumidores en pobreza, así como por el mayor uso de la ciencia para impulsar el desarrollo de los territorios rurales.

"El futuro de los sistemas agroalimentarios es aún incierto, pero sí sabemos que debemos tomar medidas para no continuar marginando a millones de productores y pequeños productores que se mantienen en la pobreza”, declaró Villalobos en una audiencia de expertos en temas agropecuarios convocados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) .

El secretario mexicano afirmó que tampoco se puede "permitir que, por atender las necesidades de grupos de consumidores de alto poder adquisitivo", se olvide "garantizar el acceso a los alimentos a los millones de personas más pobres”.

Estas propuestas serán parte de la postura de México en la Cumbre Mundial de los Sistemas Agroalimentarios de la ONU, que tendrá lugar a fines de septiembre.

“Nos preocupa que la agricultura no tenga un papel protagónico en esa cumbre cuando es la base de los sistemas alimentarios, si bien reconocemos la importancia de atender los temas ambientales, de salud y nutrición. No podemos aceptar que se conviertan en los absolutos temas del comercio global agroalimentario o que en su nombre se castigue aún más al pequeño productor”, dijo Villalobos.

El funcionario agregó que México está siempre en favor de que "el conocimiento científico sea la base del futuro de la agricultura", pero recalcó que ello debe "contribuir a reducir y no a ensanchar las brechas que hoy observamos en productividad entre los distintos tipos de productores, entre regiones e inclusive entre países".

En el foro, en el que participó el Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kremer, el secretario mexicano resaltó la importancia de que la reunión del 1 y 2 de septiembre próximo de la Junta Interamericana de Agricultura, órgano de gobierno del IICA, se convierta en una "caja de resonancia" que permita llevar a la Cumbre Mundial los planteamientos de la agricultura de Latinoamérica y el Caribe.

Villalobos también destacó el trabajo que ha venido realizando México en materia agrícola para enfrentar los retos de producir de manera más eficiente, integrar más las cadenas productivas, mejorar la competitividad, producir de modo más sustentable los alimentos y garantizar la seguridad alimentaria.

Datos mostrados por Villalobos, indican que actualmente hay en México unas 24,6 millones de hectáreas orientadas a la agricultura, unas 109.000 hectáreas dedicadas a la ganadería y 11.000 kilómetros de litoral para la pesca.

México cuenta con unos 5,4 millones de agricultores, 880.000 ganaderos y 145.000 pescadores y acuicultores.

México registró el año pasado, pese a la pandemia de la covid-19, una producción récord de alimentos de 290,2 millones de toneladas y exportaciones agroalimentarias por 39.525 millones de dólares.

Villalobos detalló que México es el décimo cuarto productor mundial de alimentos y el octavo exportador del mundo.

“Toda esta belleza, toda esta riqueza, no se refleja en la calidad de vida de los campesinos, pequeños productores e indígenas de nuestro territorio rural”, dijo el funcionario.

Villalobos reconoció que “hay una deuda que se ha venido posponiendo y está pendiente con los más pobres, que son los campesinos y los indígenas” y que el Gobierno trabaja con el objetivo de saldarla.