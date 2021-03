México.- López Obrador celebra la exculpación de Lula pues fue víctima de "una campaña en su contra"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado este viernes la reciente decisión del Tribunal Supremo de Brasil de suspender las condenas por corrupción del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido, ha dicho, víctima de "una campaña en su contra".



"Creo que fue importante el que se liberara de culpa al expresidente Lula porque, según la información que tengo, la justicia resolvió que no tenía responsabilidad y estuvo preso y se enfrentó a toda una campaña en su contra y en contra del movimiento que representaba", ha expresado.



Esta semana uno de los jueces del Supremo, Edson Fachin, anuló la sentencia de doce años y un mes de prisión por corrupción y blanqueo de capitales contra el expresidente Lula, que emitió un tribunal de Curitiba al considerar que no contaba con autoridad para hacerlo y que debía ser nuevamente juzgado por un tribunal federal.



"Sí, celebro eso, que las autoridades de ese país hayan exonerado y limpiado de culpa al expresidente Lula", ha remarcado López Obrador durante su habitual comparecencia matinal desde el Palacio Nacional.



"Le deseo a él y a todos los dirigentes sociales, políticos del mundo que salgan adelante, que no dejen de luchar por la igualdad, la democracia, la honestidad, y por la defensa de la soberanía nacional", ha dicho, subrayando en especial en los países de América Latina.



Lula, quien recupera nuevamente sus derechos políticos, ingresó en prisión el 7 de abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para el actual jefe del Estado, Jair Bolsonaro.