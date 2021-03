Mauritania.- Imputado por corrupción el expresidente de Mauritania Mohamed Uld Abdelaziz

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Mauritania Mohamed Uld Abdelaziz ha sido imputado por corrupción junto a otras diez personas, entre ellas varios antiguos altos cargos, en el marco de una investigación por delitos presuntamente cometidos durante los diez años que estuvo al frente del país africano antes de su salida del poder en 2019.



La imputación de Uld Abdelaziz ha sido confirmada por un abogado en declaraciones a la emisora Radio France Internationale, que ha señalado que todos los acusados han sido puestos en libertad bajo control judicial, lo que ha sido confirmado por el diario mauritano 'Essirage'.



Entre los imputados figuran dos ex primeros ministros y varios exministros y destacados empresarios mauritanos que han sido investigados y han comparecido en varias vistas durante los últimos meses por las sospechas sobre malversación y blanqueo, entre otros delitos.



Salem Mejbur Salem, que encabeza el equipo de abogados de Uld Abdelaziz, ha resaltado que esta decisión "jugará a su favor" debido a que creen que "todos los cargos están infundados y la instrucción va a demostrar que (el expresidente) es totalmente inocente" y que "los reproches que se le hacen son infundados".



Tras su imputación, Uld Abdelaziz se ha trasldado a su vivienda en la capital, Nuakchot, donde ha sido recibido por un grupo de seguidores, tal y como ha recogido 'Essirage'. El expresidente tendrá que comparecer tres veces a la semana ante las autoridades y no podrá abandonar el país.



Las autoridades mauritanas prohibieron en septiembre de 2020 que Uld Abdelaziz abandonara Nuakchot, mientras esté en curso la investigación. El expresidente fue detenido en agosto y fue puesto en libertad condicional una semana después.



La comisión parlamentaria de investigación fue creada en enero de 2020 por el Parlamento y su objetivo es investigar las concesiones de contratos públicos y potenciales malversaciones entre otros en el sector petrolero. Aunque no podrá emitir condenas, sí podrá recomendar la apertura de procedimientos judiciales. El exmandatario se negó el pasado julio a comparecer ante la misma.



Uld Abdelaziz, quien accedió a la Presidencia mauritana tras ganar las elecciones en 2009 --un año después de encabezar un golpe de Estado y presidir el Alto Consejo de Estado durante un periodo de transición--, abandonó el cargo en 2019, cuando le sucedió en el cargo su 'delfín' designado, Mohamed Uld Ghazuani, quien desde entonces se ha distanciado del exmandatario.