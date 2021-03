Matthäus no se descarta como sucesor de Löw al frente de la selección alemana

EPA8504. DORTMUND (ALEMANIA), 01/04/2019.- El exfutbolista alemán Lothar Matthaüs posa para los fotógrafos a su llegada a la apertura de la gala del "Salón de la Fama" del fútbol alemán, este lunes en Dortmund, Alemania. El Salón de la Fama formará parte de la exposición permanente del Museo Alemán de Fútbol, ??donde jugadores y entrenadores de fútbol masculino y femenino alemanes serán homenajeados por sus logros futbolísticos desde 1900 hasta la actualidad. EFE/ Friedemann Vogel

Berlín, 12 mar (EFE).- El exinternacional alemán Lothar Matthäus no se descarta como posible sucesor al frente de la selección alemana de Joachim Löw, quien ha anunciado su retirada de ese puesto tras la próxima Eurocopa.

"La Federación Alemana de Fütbol tomará la decisión. Si los responsables me preguntan en algún momento por supuesto que me lo plantearía", afirmó Matthäus en el foro "Bayern Insider", según el popular diario "Bild".

"Franz Beckenbauer no se lo planteaba tampoco en 1984. Pero lo aceptó cuando le presionaron en la conciencia", añadió el exjugador del Bayern Múnich.

El nombre de Matthäus es uno de los que se barajan estos días en medios alemanes para suceder a Löw, aunque no se considera el favorito al puesto.

El presidente de la DFB, Fritz Keller, ha agradecido a Löw por lo aportado a la selección y por el momento en que ha anunciado su decisión que da tiempo para buscar un sucesor con cierta tranquilidad.

Ni Keller ni el responsable de selecciones en la DFB, Oliver Bierhoff, han avanzado qué candidatos se están barajando para la situación.

Los nombres que más se manejan con más fuerza, después de que Jürgen Klopp advirtiera que no está disponible para el cargo, son los de Hansi Flick, del Bayern Múnich, y Ralf Rangnick. Este último esta libre y ha mostrado disposición a asumir la selección.