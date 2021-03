Los autores de los atentados en Bruselas asesinaron antes para "probar"

EFE/Olivier Hoslet/Archivo

Bruselas, 12 mar (EFE).- Los autores de los atentados en el aeropuerto y el metro de Bruselas del 22 de marzo de 2016, que causó 32 muertos y 340 heridos, asesinaron a un anciano a finales de 2014 para "probar” qué se sentía, según informó este viernes el diario De Morgen.

El terrorista Ibrahim El Bakraoui, que se inmoló en el aeropuerto de Zaventem, con la ayuda de su hermano Khalid, quien detonó una bomba en el metro de la capital belga, querían "probar lo que era matar” y su víctima fue Paul-André Vanderperren, de 76 años.

El diario flamenco De Morgen realizó una serie de recopilaciones para reconstruir la ejecución de los ataques en Bruselas y Zaventem en base a los expedientes de la investigación y los interrogatorios de los terroristas supervivientes, Mohamed Abrini y Osama Krayem.

En un interrogatorio, el 20 de diciembre de 2016, Osama Krayem confesó que Khalid El Bakraoui dos días antes de los atentados le dijo que él e Ibrahim “habían disparado a alguien en la calle" elegido al azar.

"Le pregunté qué más había pasado. Dijo que la policía había recuperado el cuerpo y que eso era todo. Sonrió cuando me lo dijo", explicó Krayem, según cita el diario flamenco.

En una entrevista posterior, el 19 de junio de 2018, Krayem aclaró: "Khalid me explicó que era una persona mayor y que querían probar cómo era matar a alguien".

A finales de mayo de 2018, la fiscalía de Bruselas recuperó la investigación del asesinato de Vanderperren, quien fue asesinado tras salir de una cafetería en la noche del 14 de diciembre de 2014, y cuyo caso para los investigadores era incomprensible porque no tenía un motivo plausible, según recoge De Morgen.

Las audiencias preliminares al juicio de los atentados de Bruselas, en los que murieron 32 personas y 340 resultaron heridas, comenzaron en diciembre de 2020 y durante el proceso el tribunal se centró en la identificación y registro de más de 650 víctimas y familiares que presentaron demandas civiles.

Estas audiencias previas serán decisivas para saber quiénes de los trece acusados serán juzgados a partir de septiembre de 2022, fecha estimada del proceso, por asesinato y tentativa de asesinato en relación con un grupo terrorista.