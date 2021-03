LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 12 de marzo de 2021

—————————————————————————

LO ÚLTIMO

—————————————————————————

Biden toma medidas ante a niños que cruzan la frontera

Minneapolis pagará 27 millones a la familia de George Floyd

Un año de clases remotas revela brecha entre estudiantes

Expresidenta Áñez denuncia que quieren detenerla en Bolivia

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que no renunciará

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-JUSTICIA RACIAL

NUEVA YORK - Más de 530.000 personas han muerto en Estados Unidos debido a la pandemia, pero esas muertes no han afectado a toda la población de forma igual. Las comunidades hispanas y negras han sido especialmente azotadas por el virus y sus secuelas económicas. Un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que comparado con los blancos, los estadounidenses negros e hispanos sufrieron más pérdidas de empleo y de otros ingresos durante la pandemia. Por Aaron Morrison, Kat Stafford y Emily Swanson. 1.050 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN VACUNAS-DESINFORMACION

SIN PROCEDENCIA - En plena campaña mundial de vacunación contra el COVID-19, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter dicen haber intensificado la lucha contra la desinformación que busca socavar la confianza en las vacunas... pero abundan los problemas. Durante años las mismas plataformas permitieron que floreciera la propaganda antivacunas, lo que vuelve difícil acabar ahora con esos sentimientos. Adicionalmente, sus campañas para desarraigar otras clases de desinformación sobre el COVID-19 han brillado por su lentitud. Por Barbara Ortutay y Amanda Seitz. 940 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-NIÑOS

PARÍS - El impacto de la pandemia en la salud mental de los menores es cada vez más alarmante, según los médicos. Desde septiembre, un hospital pediátrico de París ha duplicado el número de niños y adolescentes en tratamiento por intentos de suicidio. Por John Leicester. 1.035 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-VACUNACION PAUSADA: Alemania lamenta paralización de vacunación con AstraZeneca.

-CORONAVIRUS-ASIA: Coronavirus resurge en India, donde la vacunación es lenta.

REP-GEN CUBA-PUROS

LA HABANA - Ni la pandemia, ni los aguaceros inoportunos, ni la cancelación de un festival que anualmente congrega a centenares de aficionados a los habanos pudo romper la cadena que comienza en los campos cubanos y pasa por las manos de los torcedores para que los más famosos puros lleguen a la boca de los fumadores. Por Andrea Rodríguez. 968 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

DEP-CIC DOPAJE-MEDICO BRITANICO

MANCHESTER, Inglaterra - La reputación del ciclismo británico recibe un duro golpe luego de que un médico involucrado en la transformación del país en una superpotencia olímpica y en el Team Sky ganador del Tour de Francia es hallado culpable de encubrir una orden de un “fármaco de su preferencia” para mejorar el desempeño de un ciclista. Por Rob Harris. 478 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN PEDRO ALMODOVAR

NUEVA YORK - Pedro Almodóvar expuso toda su vulnerabilidad en la película semiautobiográfica “Dolor y gloria”. Ahora regresa al universo femenino no sólo con el cortometraje aspirante al Oscar “The Human Voice”, que llega esta semana a Estados Unidos, sino con una próxima producción que lo reúne con su musa Penélope Cruz: “Madres paralelas”. Por Sigal Ratner-Arias. 1.574 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana predominó la desinformación sobre las protestas en el Día Internacional de la Mujer en México. Se usaron imágenes antiguas asegurando falsamente que mostraban la protesta del 8 de marzo de 2021 y se dijo que grupos feministas habían promovido la candidatura de un político. También se dijo erróneamente que el oficialismo mexicano había criticado a la Iglesia católica y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se había desorientado en medio de un discurso. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.948 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN PUERTO RICO-IGLESIA

SAN JUAN - Luego de dos décadas de reconstrucción y tras superar numerosos contratiempos, reabre sus puertas la segunda iglesia más antigua que sigue en pie en las Américas, la Iglesia de San José, en San Juan de Puerto Rico. Por Dánica Coto. 1.050 palabras. AP Foto.

REP-GEN PAPA-MUJER IRAQUÍ

BAGDAD - “Fue increíble ver al papa Francisco, pero su visita no cambió nada”, se lamenta una cristiana que habló con el pontífice durante su reciente viaje a Irak para promover el fin del sectarismo. Dice que, de tener la oportunidad, se iría “y no regresaría jamás”. Por Samya Kullab. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMC-GEN GUATEMALA-MIGRANTES ASESINADOS

CIUDAD DE GUATEMALA - Los cadáveres de 16 migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en enero en el estado mexicano de Tamaulipas llegan a Guatemala, donde sus familias los esperan para darles sepultura mientras exigen que se haga justicia. Por Sonia Pérez D. 554 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

REP-GEN PERU-ELECCIONES

LIMA - En tiempos de pandemia y en un país donde los políticos tienen una pésima reputación, los peruanos están concentrados en sobrevivir económicamente y miran con desinterés las elecciones presidenciales de abril, en las que tendrán que elegir entre 19 candidatos. Por Franklin Briceño. 910 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-CRISIS POLÍTICA

LA PAZ - La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció el viernes que buscan detenerla por la crisis política y social del año que en 2019 precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Por Carlos Valdez. 679 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

AMS-GEN ARGENTINA-INCENDIOS

BUENOS AIRES - Un peón rural murió a causa de los incendios que destruyeron miles de hectáreas, 250 viviendas e infraestructura eléctrica en una zona cordillerana de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. 489 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-INM BIDEN-FRONTERA

BALTIMORE — El gobierno del presidente Joe Biden espera aliviar la tensión del arribo de miles de niños no acompañados a la frontera de EEUU con México al anular una orden de su predecesor que desalentaba a los posibles patrocinadores a presentarse para hacerse cargo de ellos. La medida tomada por Donald Trump en 2018 desalentaba a los familiares de presentarse, por miedo a ser deportados. Por Josh Boak y Elliot Spagat. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-GEORGE FLOYD

MINNEAPOLIS — Mientras continuaba la selección del jurado en el juicio de un policía acusado de asesinar a George Floyd, el consejo municipal de Minneapolis acuerda pagar 27 millones de dólares a la familia del fallecido. La cifra récord incluye 500.000 dólares para el vecindario donde arrestaron a Floyd. Por Steve Karnowski y Amy Forliti. palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-EEUU-ENSEÑANZA

AMERICUS, Georgia — Al inicio de la pandemia, muchas escuelas anunciaron que la enseñanza a distancia duraría solamente un par de semanas. Un año después, el experimento improvisado continúa para miles de estudiantes que aún no han regresado a las aulas y los retos son mucho mayores para quienes tienen menos recursos. Por Jeff Amy, Kantele Franko, Cedar Attanasio y Carolyn Thompson. 1260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL NY-GOBERNADOR-ACOSO

ALBANY, Nueva York — — Mientras el Partido Demócrata se vuelca en su contra, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que no renunciará y que los políticos que se lo reclaman son “temerarios y peligrosos”. Cuomo enfrenta denuncias crecientes de acoso sexual, una acusación de manoseo y la investigación de los informes de su gobierno sobre las muertes de COVID-19 en hogares para ancianos. Por Marina Villeneuve. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CONGRESO

WASHINGTON - Un año después de que el coronavirus paralizó prácticamente por completo a Estados Unidos el presidente Joe Biden utiliza su primer discurso en horario estelar para anunciar su plan de que todos los adultos sean elegibles a la vacuna para el 1 de mayo y “comenzar a marcar nuestra independencia de este virus” para el 4 de julio. Por Zeke Miller y Jonathan Lemire. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CHICAGO-CARTEL MEXICANO

CHICAGO - Cinco presuntos miembros del Cártel de Sinaloa son acusados en Chicago de conspirar para contrabandear cocaína a la ciudad en 2018. Se cree que tres de los acusados están en México, pero Louis Reyes Vélez fue arrestado a principios de esta semana en Cicero. 300 palabras. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

MUN-GEN REPORTEROS ASESINADOS

BRUSELAS - Un total de 65 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2020 mientras hacían su trabajo, según la Federación Internacional de Periodistas. 285 palabras. ENVIADO.

ASI-GEN MYANMAR-PERIODISTAS

YANGÓN - Un tribunal de Myanmar amplía la detención provisional de un reportero de The Associated Press arrestado mientras cubría las manifestaciones contra el golpe de Estado militar del mes pasado. Enfrenta un cargo que podría acarrearle una pena de tres años de cárcel. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-ECO GBRETAÑA-COMERCIO

LONDRES - El comercio británico con la Unión Europea cae luego de que la economía de la nación sufre el doble golpe de las restricciones del coronavirus y la salida del bloque. La exportación de bienes a la UE cayó 40,7% con respecto al mes anterior y las importaciones se redujeron en 28,8%, informa la Oficina de Estadísticas Nacionales. La producción económica cayó 2,9% en comparación con enero de 2020. Por Danica Kirka. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-TEC INVENTOR AUDIOCASETE-DECESO

LA HAYA - Lou Ottens, el ingeniero holandés inventor del casete, el medio predilecto de millones de aficionados a la música, fallece a los 94 años, informa la empresa Philips, donde Ottens también colaboró en el desarrollo del disco compacto. Por Mike Corder. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT REAL MADRID-RAMOS

BARCELONA - Sergio Ramos está listo para regresar a las canchas tras una lesión en la rodilla izquierda que lo ha mantenido fuera desde mediados de enero, pero su compromiso con el Real Madrid no está garantizado, puesto que su contrato con el club vence el 1 de julio. Sin embargo, las negociaciones entre el defensa central de 34 años y el equipo aparentemente no avanzan. Por Joseph Wilson. 448 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-OLI CORONAVIRUS-TOKIO-VACUNAS

TOKIO - Japón se mantiene al margen de la oferta de China, la cual ha sido aceptada por el COI, de proveer vacunas a los “participantes” en los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del próximo año. Por Stephen Wade. 341 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN EDGAR RAMÍREZ

CIUDAD DE MÉXICO - El actor venezolano Edgar Ramírez fue uno de los que más se divirtió en las alocadas escenas de la comedia familiar “Yes Day” (“¡Hoy sí!”) pues, sin saberlo, el director puertorriqueño Miguel Arteta y la coprotagonista Jennifer Garner le estaban ayudando a cumplir una que otra fantasía. Por Berenice Bautista. 684 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: YES DAY.

ESP-MUS GRAMMY-LATINOS

NUEVA YORK - Natalia Lafourcade, Bad Bunny, J Balvin, Ricky Martin, Camilo, Kany García y Fito Páez están entre los artistas que competirán por el Grammy este domingo. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes, @AP_Espectaculos y @AP_ManualEstilo