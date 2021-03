Letta acepta presentarse como candidato para liderar el PD en Italia

El exprimer ministro italiano Enrico Letta. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Roma, 12 mar (EFE).- El ex primer ministro italiano Enrico Letta ha aceptado hoy presentarse como candidato a secretario general del Partido Demócrata (PD), la mayor formación de centroizquierda del país, tras la dimisión de Nicola Zingaretti la pasada semana a causa de tensiones internas.

En los últimos días había recibido presiones para que diera este paso y, por ejemplo, el exsecretario general Pier Luigi Bersani había afirmado que "Letta es la prueba viviente de que en ese partido una vez se podía trabajar juntos en verdadera amistad y verdadera lealtad", unas palabras que habían repetido otros miembros de la formación.

Letta fue primer ministro desde abril de 2013 a febrero de 2014, cuando tuvo que dimitir tras perder la confianza de su propio partido, en una campaña impulsada por Matteo Renzi, que le acabó sustituyendo al frente del Gobierno.

En 2015, renunció a su escaño y abandonó el PD para dedicarse a la docencia universitaria.

"No habría imaginado que hoy estaría aquí anunciando mi candidatura para liderar el PD, un partido que contribuí a fundar y que hoy vive una crisis profunda. Lo hago por amor a la política y pasión por los valores democráticos", ha justificado Letta en un vídeo publicado en las redes sociales.

El político, de 54 años y actualmente director de la prestigiosa Escuela de Asuntos Internacionales de la universidad de Ciencias Políticas de París (Sciences Po), hablará el domingo en la Asamblea que celebrará el PD para elegir al sucesor temporal de Zingaretti en vista del próximo Congreso general que está previsto en 2023.

"Creo en la fuerza de la palabra, en el valor de la palabra. Pido a todos los que el domingo votarán que escuchen mis palabras y que voten sobre la base de mis palabras, sabiendo que yo no busco la unanimidad, busco la verdad en nuestras relaciones para salir de esta crisis y mirar lejos", apuntó.

Letta tendió una mano a las filas del PD para que busquen juntos "las mejores ideas para seguir adelante" y dejen atrás la crisis interna.

El ministro de Cultura, Dario Franceschini, ha celebrado su candidatura con un "Gracias, Enrico" en las redes sociales.

Zingaretti anunció el pasado 4 de marzo que dimitía como secretario general del PD tras las constantes tensiones internas, de las que aseguró "avergonzarse".

"El goteo no acaba. Me avergüenzo de que en el PD, partido del que soy secretario, desde hace veinte días solo se hable de cargos y primarias mientras en Italia estalla la tercera ola de coronavirus", señaló en sus redes sociales.