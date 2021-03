La violencia de género obliga a las mujeres hondureñas a desplazarse, alerta estudio

Dos mujeres protegidas con tapabocas caminan en una calle en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 11 mar (EFE).- La violencia de género influye en el desplazamiento forzado de mujeres hondureñas, un fenómeno invisibilizado que impide conocer su magnitud e impacto, alerta un estudio divulgado este jueves por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Sociedad Civil.

"El desplazamiento de las mujeres producido por las violencias contra ellas por su género es real y no solo el producto de sesgo en las publicaciones ilustradas y de diversos obstáculos metodológicos", señala el documento presentado hoy en Tegucigalpa.

El estudio, titulado "Investigación sobre Violencia Sexual y Femicidios como Causa de Desplazamiento Forzado", señala que muchas mujeres fueron obligadas a abandonar sus hogares luego de sufrir violaciones de derechos humanos, asumir roles políticos, tener vínculos con un hombre amenazado y romper modelos de género.

La ausencia de un enfoque de género en los estudios sobre el desplazamiento y "la invisibilización de las violencias contra las mujeres, no permiten hoy conocer la magnitud real e impacto de este fenómeno", agrega.

"El desplazamiento forzado y su débil respuesta institucional, más que un hecho aislado, vienen a ser un eslabón más de esa cadena de violencias que han enfrentado las mujeres a lo largo de su vida", señala.

FENÓMENO CRECIENTE

El estudio enfatiza, además, que el desplazamiento de mujeres causado por la violencia es "un fenómeno creciente y con graves consecuencias" y continúa siendo un tema "pobremente documentado y abordado".

La oficial de Protección para temas de niñez y de género de Acnur, Johana Reina, dijo a Efe que en Honduras las violencias que más prevalecen es el feminicidio y la violencia intrafamiliar.

Señaló que las mujeres defensoras de derechos humanos y las que participan en política son las que tienen "los riesgos más altos" de desplazamiento forzado.

Destacó también la importancia de promover "marcos jurídicos" en Honduras para proteger a las mujeres de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) y las víctimas de la trata de personas.

Honduras necesita legislar para proteger a los desplazados, señaló Reina, quien aseguró que Acnur ha venido trabajando para "hacer visible" el desplazamiento interno en el país centroamericano de manera que el Estado adopte medidas.

En su opinión, el proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente, presentado ante el Parlamento en marzo de 2019, sin que siquiera se llegue a discutir, contribuiría a visibilizar el fenómeno.

El proyecto es el "marco más relevante de Acnur, porque sin la protección del Estado y sin entender porque las personas se desplazan, cómo prevenir las violencias, van a quedar en una espiral de revictimización y de segundas violencias mucho más exacerbadas al no tener una institucionalidad que pueda protegerlas".

ACCIONES CONCRETAS

Honduras debe reforzar y aumentar las campañas sobre los derechos de las personas desplazadas internamente y sensibilizar a la población sobre las causas, efectos y rutas institucionales del fenómeno, señalan Acnur y el Grupo de Sociedad Civil en el informe.

Además, realizar un análisis de las mujeres y familias desplazadas o en situación de riesgo tomando en cuenta las causas diferenciadas de sus desplazamientos El país debe también implementar "respuestas y acciones concretas para abordar las consecuencias" de las violaciones de derechos humanos y fortalecer las capacidades humanas y de recursos de las instituciones encargadas de atender el impacto de la violencia contra las mujeres.

Recomiendan también crear un registro oficial de la población desplazada para conocer la magnitud del fenómeno y las necesidades de protección de estas personas, y promover políticas públicas que permitan abordar el desplazamiento forzado con "soluciones sostenibles y duraderas".