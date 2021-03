La tendencia fashion de la primavera a la que ya han sucumbido Tamara Falcó y Pilar Rubio

08/02/2021 El traje de pantalón viene pisando fuerte esta temporada EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA SFERA



MADRID, 12 (CHANCE)



El invierno apura sus últimos coletazos y la primavera se abre paso con la subida de las temperaturas y la renovación de los escaparates de las tiendas de nuestro país, que ya muestran las tendencias que marcarán la moda que luciremos en los próximos meses.



Uno de los must fashion a los que todas sucumbiremos - sin excepción - es el traje de chaqueta, que esta temporada viene pisando fuerte. Un clásico que la mayoría de firmas de nuestro país (incluyendo las más asequibles para todos los bolsillos) han recuperado, reversionado y actualizado incluyendo diferentes matices que hacen que esta primavera vayamos a ver numerosas opciones del tradicional traje de pantalón.



Pantalones más o menos rectos o entallados, blazers más largas, más cortas, con diferentes opciones de solapas o de botones... pero, si hay un denominador común en los trajes que más se verán en los próximos meses es el colorido. Y es que los colores más habituales en este tipo de conjuntos - negros, blancos y beiges - ceden terreno a tonos vivos y alegres para animar nuestros outfits a base de coloridos.



Aptos para todo tipo de siluetas, dos de nuestras celebrities - que no pueden ser más opuestas en sus estilos de vestir - ya han sucumbido al poderoso power de un buen traje de chaqueta. Nos referimos a Tamara Falcó y Pilar Rubio que, con pocas horas de diferencia, han lucido sendos trajes que, cada una en su estilo, nos han enamorado.



Así, mientras la Marquesa de Griñón ha lucido un modelo más clásico en color caldera combinado con un sencillo top negro, Pilar ha optado por presumir de piernas con un traje compuesto por americana y shorts en color mostaza, que ha combinado con una blusa en color vainilla y unos llamativos labios rojo pasión.



Las dos, ideales. Si estáis pensando en sucumbir y dar la bienvenida a la primavera con un traje, Sfera tiene numerosas y coloridas propuestas que no nos pueden gustar más.