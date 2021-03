La Fiscalía ordena el arresto de un excomandante por supuesto golpe contra Morales

Fotografía de archivo del 27 de agosto 2019, del excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Williams Kaliman. EFE/Martín Alipaz / ARCHIVO

La Paz, 11 mar (EFE).- La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas del país Williams Kaliman por la denuncia de un supuesto "golpe de Estado" en noviembre de 2019, informó a Efe el abogado denunciante Jorge Víctor Nina.

"Hay una orden de aprehensión" y la Policía "es la encargada de ejecutar" aseveró el jurista que representa a la exlegisladora del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que presentó la denuncia por "golpe de Estado" en noviembre del año pasado por las acusaciones de terrorismo y sedición.

Nina explicó que el excomandante Kaliman "ha sido parte principal" en la consolidación de esos delitos, ya que el día en que Evo Morales dejó la Presidencia del país el 10 de noviembre de 2019 el militar pidió "la renuncia de un Gobierno democráticamente electo".

También recordó que el excomandante de las Fuerzas Armadas "se reunió con su Estado Mayor" o colaboradores castrenses y que esas conductas provocaron "la renuncia de un presidente y la instauración ilegal de un Gobierno de facto" en referencia al mando que asumió la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Añez.

Nina explicó que la denuncia es también contra el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho Parada, el exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Flavio Gustavo Arce San Martín y el excomandante de la Policía Yuri Calderón, entre otros.

El abogado denunciante mencionó que los grupos de oposición a Morales "tenían planificado desconocer" con anterioridad las elecciones de 2019 y que finalmente resultaron anuladas tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se identificaron irregularidades.

Nina consideró que la renuncia de Morales "no hubiese podido ser consumada por Luis Fernando Camacho si no hubiera tenido la colaboración y la participación del comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana".

Con ello "tratan de convencer y alarman a una sociedad de que ha habido un fraude electoral", apuntó el abogado.

Esta investigación ha comenzado a arrojar sus primeras acciones tras casi cuatro meses del planteamiento de la denuncia de la exparlamentaria y su representante jurídico.

Este pasado miércoles se confirmó la aprehensión del exjefe militar Flavio Gustavo Arce San Martín al que se señala por los delitos de sedición y terrorismo.

Además que esta jornada varios medios locales confirmaron que también se libró otra orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Las frustradas elecciones octubre de 2019 en Bolivia desembocaron en una grave crisis en el país, con enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales, que fue dado por ganador entre denuncias de fraude electoral a su favor e informes de organismos internacionales sobre irregularidades en el proceso.

Evo Morales anunció en noviembre de aquel año su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo en medio de presiones de mandos policiales y militares, entre otras.

A pesar de haberse abierto una investigación por el supuesto hecho de fraude electoral que derivó en el encarcelamiento de algunos exvocales electorales que luego salieron libres, el proceso no concluyó.