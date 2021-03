La CE dice que el acto conmemorativo del 11M permitió oír "muchas voces de las víctimas"

La presidenta del Senado, Pilar Llop (i), el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell (2i), y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (c), y la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson (d), asisten al acto de Estado de ayer. EFE/Mariscal Pool

Bruselas, 12 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que en la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo el 11 de marzo se pudieron oír "muchas voces de las víctimas".

"Fue un momento realmente bonito en el que se oyeron las voces de no todas, pero sí de muchas víctimas, y eso fue una buena cosa", declaró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante un encuentro con medios, incluido Efe, antes de la videoconferencia de ministros comunitarios del ramo que se celebra hoy.

La propia comisaria participa en la reunión virtual hoy desde Madrid, ya que ayer estuvo presente en la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo celebrado en la capital española.

"Todos somos objetivo de los terroristas", recordó ayer la política sueca desde Madrid.

"No he venido a decir lo que Europa está haciendo por vosotros, sino a dar las gracias por lo que estáis haciendo por Europa", dijo en un acto organizado por la oficina madrileña de la Comisión Europea.